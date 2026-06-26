Konut satışlarını baştan aşağı değiştirecek düzenleme ertelendi

Ticaret Bakanlığı tarafından ev, arsa, iş yeri gibi taşınmaz malların satış işlemlerinde hırsızlık ve dolandırıcılık risklerinin önüne geçmek amacıyla tasarlanan "Güvenli Ödeme Sistemi"nin zorunlu olarak yürürlüğe girme tarihi ertelendi.

Bakanlık sistemin zorunlu hale geleceği yeni takvimi kamuoyuna duyurdu.

Taşınmaz satışlarında Güvenli Ödeme Sisteminin devreye alınma tarihi 1 Ekim 2026'ya ertelendi.



(26.06.2026) pic.twitter.com/pInuPTN493 — T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) June 26, 2026

GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ NASIL İŞLEYECEK?

Geliştirilen bu yeni sistem, taşınmazın mülkiyet hakkı ile satış için belirlenen paranın eş zamanlı olarak el değiştirmesi prensibine dayanıyor. Süreç işletilirken alıcı ve satıcı taraflar arasındaki para transferi, güvenli bir ortak havuz hesabı vasıtasıyla bloke altına alınıyor. Tapu dairesinde resmi imzaların atıldığı tam o anda, bloke edilen tutar otomatik olarak satıcının banka hesabına geçiriliyor. Bu yöntem sayesinde nakit para taşıma zorunluluğu, sahte para riski ve dolandırıcılık senaryoları tamamen ortadan kaldırılmış oluyor.

NAKİT VE EFT İLE ÖDEMELERDE KULLANIM ZORUNLU OLACAK

Açıklanan yeni takvime göre, 1 Ekim 2026 tarihinden itibaren taşınmaz satış bedellerinin bir bölümünün ya da tamamının nakit, havale veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yoluyla ödenmesi senaryolarında bu sistemin devreye alınması tamamen zorunlu kılınacak. Söz konusu uygulamanın, gayrimenkul sektöründeki kayıt dışı para hareketlerini asgariye indirerek tüm finansal trafiğin şeffaf bir zeminde yapılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

YÖNETMELİĞE UYMAYANLARA CEZAİ YAPTIRIM UYGULANACAK

Zorunluluk döneminin başlayacağı bu tarihten sonra, sisteme dahil olmadan ve ortak havuz hesabı mekanizmasını kullanmadan yürütülen taşınmaz devir işlemlerine dönük kontroller Ticaret Bakanlığı idaresinde gerçekleştirilecek.

Belirlenen yasal kurallara aykırı pozisyon alan, sistemi entegre etmeyen paydaşlar ile bu işlemlere aracılık eden ticari işletmelere,