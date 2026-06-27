Kayseri’nin İncesu ilçesinde, 47 yıl önce sel felaketi nedeniyle boşaltılan ata topraklarına geri dönen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi İsmail Gültekin, arıcılığa başlayarak ticarete atıldı. Şehir hayatını ve maaşlı çalışmayı reddederek dedesinin eski mahallesine yerleşen Kayserili genç, bu sezon kovanlarından 1.2 ton bal üretip satmayı hedefliyor.

MADENİ DEDESİNİN TERK EDİLMİŞ KÖYÜNDE BULDU!

Kayseri Üniversitesi Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı Bölümü 2. sınıf öğrencisi olan İsmail Gültekin, 1979 yılında yaşanan sel felaketinin ardından devlet eliyle 11 kilometre uzaklıktaki güvenli bölgeye taşınan Şeyhşaban Mahallesi'ne geri döndü.

İçindeki ata toprağı özlemini dindirmek ve kendi işinin patronu olmak için kolları sıvayan Gültekin, bitki çeşitliliği açısından oldukça zengin olan bu terk edilmiş bölgenin doğasını arıcılık için bir fırsata dönüştürdü.

KAYSERİLİ 1.2 TON ÜRETİP SATACAK

Geçtiğimiz yıl arıcılığa sadece 7 kovanla adım atan ve ilk etapta bal alma gibi büyük bir hedefi olmamasına rağmen 200 kilogram civarında ürün elde eden genç arıcı, kısa sürede işini büyüterek 50 kovana ulaştı.

Şehir yaşamını çok sevmediğini ve özgür çalışmayı tercih ettiğini belirten İsmail Gültekin, sabah kalkıp akşam sıkıldığında bırakabileceği, bakımının kolay olduğu ve hem kendisine hem de hayvanlarına vakit ayırabildiği bir iş arayışıyla arıcılığı seçtiğini söyledi.

Kendi işini kurma kararlılığıyla hareket eden Gültekin, bu sezon 50 kovandan toplam 1 ton 200 kilogram bal beklentisi olduğunu ifade ederken, eğitim hayatı devam etmesine rağmen ailesinin de tam desteğiyle bir şeyleri başarabilmenin gururunu yaşadığını dile getirdi.

KİLOSU 2500 LİRA

Kayseri’de üretilen çiçek balı, piyasada kilogram bazında geniş bir fiyat aralığında satışa sunuluyor. Ürünün fiyatı 600 TL’den başlayarak 2.500 TL’ye kadar çıkabiliyor.

Yüksek rakımlı Erciyes ve Pınarbaşı yaylalarında elde edilen bal, özellikle kalite ve üretim koşullarına göre farklı segmentlerde değerlendiriliyor. Zincir marketler ve online satış kanallarında 460 gramlık ambalajlar 500 TL bandına yaklaşan fiyatlardan başlayıp 750 TL’ye kadar yükselirken, kilogram bazında karşılık gelen fiyatların 900 TL’nin üzerine çıktığı görülüyor.

Piyasada “özel üretim”, “analiz raporlu” ve “yüksek yayla balı” olarak pazarlanan ürünlerde ise fiyatların 2.000 TL ile 2.500 TL bandına kadar ulaştığı dikkat çekiyor. Bu segment, özellikle sınırlı üretim ve yüksek rakım kaynaklı bal çeşitlerini kapsıyor.

Sektör temsilcileri, Kayseri çiçek balında fiyat farklılıklarının temel nedenleri arasında rakım, flora çeşitliliği, üretim yöntemi ve artan maliyetleri gösteriyor. Bu nedenle aynı bölgeye ait ürünler arasında dahi ciddi fiyat farkları oluşabiliyor.

Genel piyasa verileri, 2026 itibarıyla çiçek balı fiyatlarının yukarı yönlü seyrini sürdürdüğünü gösterirken, Kayseri çiçek balının da orta-üst segmentten premium segmente doğru genişleyen bir fiyat skalasında yer aldığı ifade ediliyor.