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Halk TV Türkiye Sosyal medyadan öğrendi, bahçesinde para bastı: 1 kilosu bile servet değerinde

Sosyal medyadan öğrendi, bahçesinde para bastı: 1 kilosu bile servet değerinde

Giresun'un Tirebolu ilçesinde yaşayan 62 yaşındaki Emine Öztürk, sosyal medyada izlediği videolardan yola çıkarak devlet desteğiyle salep orkidesi üretimine başladı. Öztürk bu sezon 12 kilogram ürün hedefliyor.

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Sosyal medyadan öğrendi, bahçesinde para bastı: 1 kilosu bile servet değerinde

İstanbul'da yaşayan ancak yaz aylarını memleketi Giresun'un Tirebolu ilçesine bağlı Kovanpınar köyünde geçiren Emine Öztürk, fındık ve çay üreticiliğinin yanı sıra bahçesinde domates, biber, fasulye gibi sebzeler yetiştirip çevre pazarlarda satıyor.

İki çocuk annesi 62 yaşındaki Öztürk, sosyal medyada salep orkidesi üretimiyle ilgili videoları uzun süre izledikten sonra kendisinin de yapabileceğine karar verdi.

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PROJE KAPSAMINDA EĞİTİM VE FİDE DESTEĞİ ALDI

Öztürk, Tirebolu Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne başvurarak "Giresun'da Salep Orkidesi Üretiminin Geliştirilmesi Projesi" kapsamındaki eğitimlere katıldı ve fide desteğinden yararlandı. Gerekli izinleri alan Öztürk, geçen yıl bahçesinin 100 metrekarelik bölümüne deneme amaçlı salep orkidesi fidesi dikti.

Sosyal medyadan öğrendi, bahçesinde para bastı: 1 kilosu bile servet değerinde - Resim : 2

ÜRETİM ALANINI İKİ KATINA ÇIKARDI

Öztürk ilk yılın ardından üretim alanını 200 metrekareye genişletti. Hasadın başladığını ve ay sonuna kadar süreceğini belirten Öztürk, bu sezon 12 kilogram ürün elde etmeyi hedefliyor.

Öztürk, "Salep orkidesinin üretimi kolay, zor değil. Bir kişi çok rahat yapabilir" diyerek önümüzdeki yıllarda hem üretim sahasını hem rekoltesini artırmayı planladığını söyledi.

Sosyal medyadan öğrendi, bahçesinde para bastı: 1 kilosu bile servet değerinde - Resim : 3

Giresun'da il genelinde 79 çiftçi 6 dönümlük alanda yılda ortalama 600 kilogram salep orkidesi üretiyor.

(AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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