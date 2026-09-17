İşte isim isim borsa manipülasyonu dosyası! Kim tutuklandı, kim gözaltında, kim dosyada...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın borsa manipülasyonuna dair yürüttüğü soruşturmada 1 kişi tutuklanıp 3 kişi gözaltına alınırken aralarında dev holding yöneticilerinin de bulunduğu 48 isme de yurt dışı çıkış yasağı getirildi. İşte o isimler...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nun sermaye piyasalarında gerçekleşen ve Borsa İstanbul'u doğrudan etkileyen usulsüz işlemlere yönelik yürütülen soruşturmaya dair adli kaynaklardan bilgi notu paylaşıldı.
Paylaşılan bilgilendirme notunda, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK), 6362 sayılı Kanun’un piyasa dolandırıcılığını düzenleyen 107/1 maddesi uyarınca yaptığı incelemeler ve suç duyuruları doğrultusunda finans dünyasından kritik isimlere adli tedbirler uygulandığı kaydedildi.
FİNANS DÜNYASININ TANINMIŞ İSİMLERİ DOSYADA
Yürütülen adli operasyonlar kapsamında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız tutuklanarak cezaevine gönderilirken; Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp, Tera Holding Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Bekci ve Destek Yatırım Bankası sahibi Altunç Kumova gözaltına alındı.
Aralarında Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın da bulunduğu toplam 48 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri çerçevesinde yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Piyasa istikrarını ve yatırımcı haklarını korumaya yönelik soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.
MERKEZ BANKASI ESKİ BAŞKAN YARDIMCISI DA LİSTEDE
Buna ek olarak hakkında yurt dışı çıkış yasağı verilen isimlerden birinin de eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci olduğu ortaya çıktı.
Bir diğer ismin de tutuklanan Muhammed Yarız’ın babası Celal Yarız olduğu öğrenildi.
HANGİ PAY PİYASASINDAN KİMLER DOSYADA
Paylaşılan bilgilere göre, şu ana kadar 48 farklı kişiye yurt dışı çıkış yasağı getirildi. Öte yandan yurt dışı çıkış yasağı getirilen isimlerin yer aldığı şirketler ve dosyalar da belli oldu.
Buna göre, Katılımevim pay piyasasında 19 Ekim 2023-28 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin 27 kişi, Katılımevim pay piyasasında 4 Mart 2026-12 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin 12 kişi, Gündoğdu pay piyasasında 11 Şubat 2026-8 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin 8 kişi ile işlemleri savcılık makamının takdirine bırakılan 4 kişi, Destek Faktoring pay piyasasında 15 Ekim 2025-2 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin 1 kişi ile işlemleri savcılık makamının takdirine bırakılan 6 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulandı.
Paylaşılan bilgi notunda bu 48 kişinin isim ve soy isimlerine de yer verildi.
İşte o liste:
"Mükerrer isimleri çıkardığımızda yurt dışına çıkış yasağı uygulanan toplam 48 farklı kişi bulunmakta olup tam liste şu şekildedir:
1. Ahmet Özcan
2. Ali Rıza İncekara
3. Alper Öztürk
4. Ayşe Seher Aydın
5. Berkan Gülen
6. Bülent Uygun
7. Büşra Alçelik
8. Celal Yarız
9. Emre Tezmen
10. Enes Furkan Çetinkaya
11. Enes Yazıcı
12. Enver Çevik
13. Erdin Özel
14. Erkan Kilimci
15. Feryal Köker
16. Furkan Baki
17. Gözde Hacıoğlu
18. Haldün Saffet İnal
19. Halil İbrahim Ege
20. İbrahim Bekci
21. İlhan Aygün
22. İsmail Ege
23. Kemal Akkaya
24. Lütfi Çetinel
25. Mehmet Erbey
26. Mehmet Salih Turhan
27. Mehmet Yıldırım
28. Muhammed Yarız
29. Murat Keçeci
30. Müjdat Ede
31. Mustafa Bor
32. Nilgül Sarıçalı
33. Oğuzhan Özerkaya
34. Onur Göğebakan
35. Orçun Berkay Kaya
36. Ömer Bedir Çetinel
37. Ramazan Erbey
38. Sabahattin Reha Şen
39. Salih Can Bülbül
40. Samet Çetinel
41. Selçuk Kahya
42. Serdar Turhan
43. Serhat Güven
44. Sezai Bekgöz
45. Sezer Gümüş
46. Şerifegül Yıldırım
47. Uğur Akkafa
48. Yunus Emre Yıldırım"
"SÜREÇ TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLMEKTEDİR"
Öte yandan paylaşılan bilgi notunda, "Sermaye piyasalarının güven, açıklık ve istikrar içinde işlemesini bozmaya yönelik eylemler ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanmasına ilişkin soruşturmalar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.