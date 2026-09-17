İşte isim isim borsa manipülasyonu dosyası! Kim tutuklandı, kim gözaltında, kim dosyada...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nun sermaye piyasalarında gerçekleşen ve Borsa İstanbul'u doğrudan etkileyen usulsüz işlemlere yönelik yürütülen soruşturmaya dair adli kaynaklardan bilgi notu paylaşıldı.

Paylaşılan bilgilendirme notunda, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK), 6362 sayılı Kanun’un piyasa dolandırıcılığını düzenleyen 107/1 maddesi uyarınca yaptığı incelemeler ve suç duyuruları doğrultusunda finans dünyasından kritik isimlere adli tedbirler uygulandığı kaydedildi.

FİNANS DÜNYASININ TANINMIŞ İSİMLERİ DOSYADA

Yürütülen adli operasyonlar kapsamında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız tutuklanarak cezaevine gönderilirken; Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp, Tera Holding Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Bekci ve Destek Yatırım Bankası sahibi Altunç Kumova gözaltına alındı.

Aralarında Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın da bulunduğu toplam 48 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri çerçevesinde yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Piyasa istikrarını ve yatırımcı haklarını korumaya yönelik soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

MERKEZ BANKASI ESKİ BAŞKAN YARDIMCISI DA LİSTEDE

Buna ek olarak hakkında yurt dışı çıkış yasağı verilen isimlerden birinin de eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci olduğu ortaya çıktı.

Bir diğer ismin de tutuklanan Muhammed Yarız’ın babası Celal Yarız olduğu öğrenildi.

HANGİ PAY PİYASASINDAN KİMLER DOSYADA

Paylaşılan bilgilere göre, şu ana kadar 48 farklı kişiye yurt dışı çıkış yasağı getirildi. Öte yandan yurt dışı çıkış yasağı getirilen isimlerin yer aldığı şirketler ve dosyalar da belli oldu.

Buna göre, Katılımevim pay piyasasında 19 Ekim 2023-28 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin 27 kişi, Katılımevim pay piyasasında 4 Mart 2026-12 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin 12 kişi, Gündoğdu pay piyasasında 11 Şubat 2026-8 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin 8 kişi ile işlemleri savcılık makamının takdirine bırakılan 4 kişi, Destek Faktoring pay piyasasında 15 Ekim 2025-2 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin 1 kişi ile işlemleri savcılık makamının takdirine bırakılan 6 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulandı.

Paylaşılan bilgi notunda bu 48 kişinin isim ve soy isimlerine de yer verildi.

İşte o liste:

"Mükerrer isimleri çıkardığımızda yurt dışına çıkış yasağı uygulanan toplam 48 farklı kişi bulunmakta olup tam liste şu şekildedir:

1. Ahmet Özcan

2. Ali Rıza İncekara

3. Alper Öztürk

4. Ayşe Seher Aydın

5. Berkan Gülen

6. Bülent Uygun

7. Büşra Alçelik

8. Celal Yarız

9. Emre Tezmen

10. Enes Furkan Çetinkaya

11. Enes Yazıcı

12. Enver Çevik

13. Erdin Özel

14. Erkan Kilimci

15. Feryal Köker

16. Furkan Baki

17. Gözde Hacıoğlu

18. Haldün Saffet İnal

19. Halil İbrahim Ege

20. İbrahim Bekci

21. İlhan Aygün

22. İsmail Ege

23. Kemal Akkaya

24. Lütfi Çetinel

25. Mehmet Erbey

26. Mehmet Salih Turhan

27. Mehmet Yıldırım

28. Muhammed Yarız

29. Murat Keçeci

30. Müjdat Ede

31. Mustafa Bor

32. Nilgül Sarıçalı

33. Oğuzhan Özerkaya

34. Onur Göğebakan

35. Orçun Berkay Kaya

36. Ömer Bedir Çetinel

37. Ramazan Erbey

38. Sabahattin Reha Şen

39. Salih Can Bülbül

40. Samet Çetinel

41. Selçuk Kahya

42. Serdar Turhan

43. Serhat Güven

44. Sezai Bekgöz

45. Sezer Gümüş

46. Şerifegül Yıldırım

47. Uğur Akkafa

48. Yunus Emre Yıldırım"

"SÜREÇ TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLMEKTEDİR"

Öte yandan paylaşılan bilgi notunda, "Sermaye piyasalarının güven, açıklık ve istikrar içinde işlemesini bozmaya yönelik eylemler ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanmasına ilişkin soruşturmalar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.