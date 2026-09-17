Son Dakika | 246 sosyal medya hesabına erişim engeli.. Konu: Piyasa spekülasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasalarında işlem gören finansal enstrümanlar ve hisse senetleri üzerinde usulsüz yönlendirme yapan dijital mecralara yönelik geniş kapsamlı hukuki süreç başlattı.

246 SOSYAL MEDYA HESABINA ERİŞİM ENGELİ

İncelemeler sonucunda; yatırımcılar üzerinde asılsız korku, panik ve piyasa güvensizliği yaratarak spekülatif hareketlere zemin hazırladığı belirlenen 246 farklı sosyal medya hesabına erişimin engellenmesine karar verildi.

NE OLMUŞTU?

Borsa İstanbul'da BIST100 endeksinde dün yaşanan sert çakılma sonrası devre kesici devreye girmiş daha sonra borsaa günü çakılarak kapatmıştı. Bu gelişmeler karşısında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Başkanlığı'nda Finansal İstikrar Komitesi bugün toplanma kararı almıştı.

Öte yandan Tera Portföy'ün piyasalardaki dalgalanma sonrası iki fonunda temerrüde düşmüş diğer fonlarının ise ödemesini ertelediğini duyurmuştu. Yaşanan gelişmeler sonrası Tera Portföy patronu Emre Tezmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan vurgulu açıklamada bulunmuştu. Bugün ise şirket yöneticileri gözaltına alınmıştı.