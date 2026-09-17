Borsada göz göre göre gelen kaos! Yabancı basın Tera için 5 ay önce uyarmış!

Borsa İstanbul'da dev fonların peş peşe temerrüde düşmesiyle patlak veren likidite krizi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) ağır yaptırımları ve yatırımcının parasına erişimini zorlaştıran yeni kurallarla büyümeye devam ediyor. Milyarlarca liralık varlığı yöneten Tera ve Pusula gruplarının merkezinde yer aldığı bu sarsıntı, endeksi devre kesiciye götürürken piyasalardaki sistemik risk endişelerini de alevlendirdi.

24 NİSAN'DA MERCEK ALTINA ALINMIŞ

Bloomberg, 24 Nisan 2026’da yayımladığı “Türkiye’de yatırımcıların kafasını karıştıran yüzde 40 binlik hisse yükselişinin arkasında ne var?” başlıklı kapsamlı haberinde Tera Yatırım Menkul Değerler’in hızlı yükselişini, şirketin yatırım fonunun işlemlerini ve Tera bağlantılı hisselerdeki olağanüstü fiyat hareketlerini incelemişti.

Tugçe Özsoy, Uğur Yılmaz ve Donal Griffin imzalı haberde, Tera’nın önce finans çevrelerinde sürekli yükselen hisseleriyle dikkat çeken görece küçük bir aracı kurum olduğu, ancak yükselişin boyutlarının zamanla piyasanın en çok konuşulan konularından biri haline geldiği anlatıldı. Bloomberg’e göre Tera hisseleri bazı aylarda sırasıyla yüzde 54, yüzde 108, yüzde 61 ve yüzde 73 yükseldi.

HALKA ARZDAN SONRA FİYATI 'UÇTU'

Aralık 2022’deki halka arzından 24 Nisan 2026’ya kadar toplam yükseliş ise yaklaşık yüzde 40 bine ulaştı. Bloomberg, Türkiye’nin spekülatif hisse hareketlerine yabancı bir piyasa olmadığını ancak Tera’daki yükselişin hızı ve büyüklüğünün yatırımcıları şaşırttığını yazdı. Haberde, Tera hisselerinin haberin yayımlandığı hafta gerilemeye başlamasına rağmen şirketin piyasa değerinin hâlâ yaklaşık 4,5 milyar dolar olduğu belirtildi. Yaklaşık 130 çalışanı bulunan Tera, bu değerlemeyle bazı dönemlerde binlerce çalışanı olan Lazard ve BGC Group gibi uluslararası finans şirketlerinden daha yüksek piyasa değerine ulaşmıştı.

FON BİR YILDA YÜZDE 1500’DEN FAZLA KAZANDIRDI

Bloomberg’e göre Tera’nın yükselişinin merkezinde Tera Portföy Birinci Serbest Fon bulunuyordu.

Fon, özellikle olağanüstü getirileri nedeniyle sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesi edindi. Bir yıllık getirisi yüzde 1500’ü aşan fon, Temmuz 2025’te bireysel yatırımcıların erişimine açılmasının ardından hızla büyüdü.

Bloomberg, fonun bu getirileri Tera ile bağlantılı sınırlı sayıdaki şirkete milyarlarca lira yatırarak ve bazı pozisyonları borçlanmayla büyüterek elde ettiğini yazdı. Fonun yatırımları arasında ana şirket Tera Yatırım, Tera iştirakleri, Tera’nın hissedarı olduğu şirketler ve Tera’nın aracı kurum olarak halka arzına yardımcı olduğu şirketler bulunuyordu.

TÜM VARLIKLARIN YÜZDE 99'U TEK HİSSEYE YATIRMIŞ

Bloomberg’in incelediği resmi bildirimlere göre fonun yoğunlaşması geçmişte çok daha yüksek seviyelere ulaşmıştı. 2023’te bir noktada fon varlıklarının yüzde 99’u tek bir hisseye yatırılmıştı: Fonun bağlı olduğu ana şirket Tera Yatırım’a. Fon daha sonra halka açık Tera iştiraklerinin hisselerini de satın aldı. Bloomberg ayrıca fonun borç para kullanarak daha fazla hisse aldığını ve Tera’nın halka arzına aracılık ettiği, piyasada işlem gören hisse miktarı görece düşük şirketlere yatırım yaptığını belirtti.

FONUN YÜZDE 60’I TERA BAĞLANTILI ŞİRKETLERDE

Bloomberg’in haberinde yer verdiği hesaplamaya göre, yaklaşık 2,7 milyar dolarlık fonun varlıklarının yüzde 60’ı Tera ile ilişkisi bulunan şirketlere yatırılmış durumdaydı.

Fonun yaklaşık yüzde 24’ü Tera Yatırım’da, yüzde 20’si Tera’nın halka arz ettiği Destek Finans Faktoring'de, yüzde 8’i Tera Yatırım’ın da hissedarı olduğu Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nda (PEKGY), yüzde 8’i ise halka açık diğer iki Tera şirketinde bulunuyordu. Kalan yüzde 40 ise diğer yatırımlardan oluşuyordu.

Tera, fonu yüksek riskli bir yatırım ürünü olarak sınıflandırıyordu. Fonun kendi internet sitesindeki tanıtımında ürünün, piyasa dalgalanmalarını tolere edebilen, orta ve uzun vadeli yatırım perspektifine sahip nitelikli yatırımcılara yönelik olduğu ve yüksek risk seviyesine uygun yatırımcılar için tasarlandığı belirtiliyordu.

'YÜKSEK RİSKLİ YAPISAL KOŞULLAR'

Bloomberg’e konuşan City St George’s, University of London öğretim görevlisi Orkun Saka, Tera’nın farklı şirket ve işlemlerde üstlendiği rollerin “katmanlı çıkar çatışmaları” yaratabileceğini ve bunun “yüksek riskli yapısal koşullar” oluşturduğunu söyledi.

Saka’ya göre mekanizma şöyle işleyebiliyordu: Fon bağlantılı şirketlerin hisselerini satın alıyor, bu alımlar hisse fiyatlarını yukarı taşıyabiliyor, yükselen hisse fiyatları fonun net varlık değerini artırıyor, fonun büyüyen değeri Tera’nın varlık yönetimi faaliyetinin daha değerli görünmesine katkıda bulunuyor, bu da ana şirketin kârına ve hisse değerine yansıyabiliyordu. Saka bu mekanizmayı “tasarımı gereği kendi kendini güçlendiren” bir döngü olarak nitelendirdi. Bloomberg ise Tera’nın farklı rolleri nedeniyle ortaya çıkan yapının düzenleyicilerin de dikkatini çektiğini yazdı.

DESTEK FİNANS: 46,98 TL’DEN HALKA ARZ EDİLDİ

Bloomberg’in Tera stratejisinin en dikkat çekici örneklerinden biri olarak gösterdiği şirket Destek Finans Faktoring’di. Tera’nın yatırım bankacıları Destek Finans’ın 2025’teki halka arzını gerçekleştirdi. Şirket 46,98 TL’den halka arz edildi. Ardından Tera’nın fonu Destek Finans hisselerini yoğun biçimde satın aldı. Bir noktada Destek Finans’ın fondaki ağırlığı toplam yönetilen varlıkların yüzde 26’sına kadar çıktı.

DEVASA YÜKSELİŞ

Destek Finans hisseleri halka arzdan Bloomberg haberinin yayımlandığı tarihe kadar yüzde 4700’den fazla yükseldi.

Bu yükseliş sonucunda şirketin piyasa değeri yaklaşık 18,8 milyar dolara ulaştı. Destek Finans böylece Borsa İstanbul’un piyasa değeri en yüksek üçüncü şirketi haline geldi. Tera fonunun elindeki Destek Finans hisseleri şirketin halka açık hisselerinin yaklaşık yüzde 18’ine karşılık geliyordu. Destek Finans, Bloomberg’e gönderdiği açıklamada hisse performansının “serbest piyasa ilkeleri” tarafından belirlendiğini ve şirketin fiyat hareketlerine herhangi bir müdahalesinin bulunmadığını söyledi.

VİŞNE MADENCİLİK: ÖNCE YÜKSELDİ, SONRA ÇAKILDI

Bloomberg’in ayrıntılı biçimde incelediği bir başka örnek Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret’ti. Tera’nın aracı kurumu Şubat 2025’te Vişne Madencilik’in görece küçük ölçekli halka arzını gerçekleştirdi. Halka arzda şirket hisselerinin yalnızca yüzde 21’i halka açıldı. Vişne Madencilik hisseleri halka arzın hemen ardından hızla yükselmeye başladı. Temmuz 2025 sonuna gelindiğinde hisse fiyatındaki artış yüzde 2100’ü aşmıştı. Aynı ay Tera’nın ana fonu ile Tera’nın aracı kurumu, halka arz sırasında aldıkları Vişne hisselerini sattı. Bir sonraki ay hisse sert biçimde düştü. Vişne Madencilik yalnızca Ağustos ayında yüzde 75 değer kaybetti. Bloomberg haberinin yayımlandığı Nisan 2026 itibarıyla hisse zirve seviyesinin yüzde 89 altındaydı. Vişne Madencilik temsilcisi Bloomberg’in sorularına yorum yapmadı.

SPK'DAN İKİ FON YÖNETİCİSİNE CEZA

Vişne Madencilik işlemleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun da incelemesine girdi. Bloomberg’in aktardığına göre SPK, Ekim 2025’te Tera’nın iki fon yöneticisine Vişne Madencilik hisselerinde yaptıkları işlemler nedeniyle kişi başına 8,9 milyon TL idari para cezası verdi. Bu tutar o günkü kurla kişi başına yaklaşık 199 bin dolara karşılık geliyordu.

SPK, söz konusu işlemlerin hisselerin “fiyatı, arzı ve talebi konusunda yanıltıcı izlenim” oluşturduğunu belirtti. Bloomberg, SPK’nın bunun nasıl gerçekleştiğine ilişkin daha ayrıntılı bir açıklama yapmadığını yazdı. Tera ise Bloomberg’in cezalarla ilgili yorum talebine yanıt vermedi.

BORÇLANMA 132 MİLYON TL'DEN 59,8 MİLYAR TL'YE FIRLADI

Bloomberg’in dikkat çektiği en önemli göstergelerden biri Tera’nın borçlanmasındaki olağanüstü artıştı. Şirketin finansal raporlarına göre Tera’nın toplam borçlanması 2024 sonunda 132 milyon TL seviyesindeydi. 2025 sonunda bu rakam 59,8 milyar TL’ye çıktı. Bloomberg, bunun yaklaşık 1,3 milyar dolara karşılık geldiğini belirtti. Bir önceki yıl 132 milyon TL yaklaşık 2,9 milyon dolar seviyesindeydi. Teminat olarak verilen menkul kıymetlerin büyüklüğünde de benzer bir artış yaşandı. 2024’te 121,3 milyon TL olan teminat olarak verilen menkul kıymetler, 2025 sonunda 32,6 milyar TL’ye yükseldi. Tera’nın kurucusu Emre Tezmen, Bloomberg’e şirketin daha sonra bu tür kredilerin kullanımını azalttığını söyledi ancak rakamlara ilişkin ayrıntı vermedi. Tezmen, faizlerin düştüğü bir ortamda kısa vadeli borçlanmanın finansal açıdan mantıklı olabileceğini ve bankaların da benzer stratejiler kullandığını savundu.

YENİ DÜZENLEME ÇALIŞMALARI GÜNDEMDEYDİ

Bloomberg, Tera ve bağlantılı hisselerdeki hareketlerin düzenleyicilerin dikkatini çektiğini de yazdı. Habere göre Sermaye Piyasası Kurulu, yatırım fonlarının ilişkili taraflara yapabilecekleri yatırımları sınırlandıracak ve fonların belirli hisselerde aşırı yoğunlaşmasını engelleyecek yeni düzenlemeler üzerinde çalışıyordu. Bloomberg’in gördüğünü belirttiği taslak belgede, fonların ilişkili taraflara maruziyetine ve yoğunlaşmış yatırımlarına yeni sınırlar getirilmesi öngörülüyordu. Konu hakkında bilgi sahibi ancak isimlerinin açıklanmasını istemeyen kişiler, Bloomberg’e düzenleme önerisinin esas olarak Tera’nın kullandığı stratejilere yönelik olduğunu söyledi. SPK sözcüsü ise Bloomberg’in konuyla ilgili sorularına yorum yapmadı.

ŞİMŞEK VE GÖNÜL'ÜN UYARILARI

Bloomberg, Türk yetkililerin daha önce de olağandışı piyasa hareketleri konusunda uyarılarda bulunduğunu hatırlattı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kasım 2025’te yaptığı açıklamada, herhangi bir şirketin adını vermeden, yetkililerin bazı yatırım fonlarındaki manipülasyon risklerinin farkında olduğunu ve düzenleyici çerçevenin güçlendirileceğini söylemişti.

SPK Başkanı Ömer Gönül de piyasa bozucu eylemlere yönelik cezaların ağırlaştırılacağı mesajını vermişti.

KÜRESEL DEVLERİ GERİDE BIRAKTI

Tera’nın hisse fiyatındaki yükseliş şirketin piyasa değerini de uluslararası ölçekte dikkat çekici seviyelere taşıdı. Bloomberg’in 23 Nisan 2026 fiyatları ve dolar/TL kuru üzerinden yaptığı karşılaştırmada Tera’nın piyasa değeri yaklaşık 4,5 milyar dolardı. Yaklaşık 130 çalışanı bulunan şirket, bazı dönemlerde binlerce kişinin çalıştığı Lazard ve BGC Group gibi küresel finans şirketlerinden daha yüksek piyasa değerine ulaştı. Bloomberg karşılaştırmasına Marex, Lazard, BGC, Piper Sandler ve PJT Partners gibi uluslararası finans şirketlerini de dahil etti.

EMRE TEZMEN SERVETİNE SERVET KATTI

Tera hisselerindeki yükseliş şirketin kurucusu Emre Tezmen’in servetini de hızla artırdı. Bloomberg’in haberinin yayımlandığı tarihte 53 yaşında olan eski finansal analist Tezmen, Tera’yı yaklaşık 20 yıl önce kurmuştu.

Tezmen şirketin yüzde 32’sine sahipti. Bloomberg’e göre bu hissenin Nisan 2026’daki değeri yaklaşık 1,4 milyar dolardı. Bu değerleme Tezmen’i Türkiye’nin en varlıklı isimleri arasına taşıdı.

ENDONEZYA ÖRNEĞİ VE PİYASA GÜVENİ

Bloomberg, Tera bağlantılı hisselerde görülen aşırı fiyat hareketlerinin yalnızca şirketlere ilişkin bir tartışma olmadığını, benzer gelişmelerin bir ülkenin sermaye piyasasının güvenilirliği açısından da sonuçlar yaratabileceğini yazdı. Haberde gelişmekte olan başka bir piyasa olan Endonezya örneğine yer verildi.

North of South Capital LLP’den Kamil Dimmich, Tera bağlantılı hisselerde yaşananları son yıllarda Endonezya piyasasında görülen hareketlere benzetti. Endonezya’da bireysel yatırımcıların spekülatif işlemlerindeki artışla birlikte yüzde 1000’i aşan ve temel nedenleri açıklanamayan hisse hareketleri daha sık görülmeye başlamıştı. En büyük yükselişlerden bazıları düşük işlem hacmine ve yoğunlaşmış ortaklık yapısına sahip şirketlerde yaşanmıştı. Bloomberg, Endonezya’daki spekülatif hareketlerin uluslararası endeks sağlayıcısı MSCI’ın da dikkatini çektiğini hatırlattı. MSCI, Endonezya piyasasının yatırım yapılabilirliği konusunda uyarıda bulunmuş ve ülkenin gelişmekte olan piyasadan “sınır piyasa” statüsüne düşürülebileceği ihtimalini gündeme getirmişti. Bloomberg’e göre bu uyarının ardından Endonezya borsasında sert satışlar yaşandı ve Güneydoğu Asya’nın en büyük hisse piyasasının değerinin yaklaşık yüzde 19’u silindi. Endonezya borsa yönetimi de ortaklık yapısının az sayıda hissedarda yoğunlaştığı şirketleri bazı önemli endekslerden çıkaracağını açıklamıştı.

'ANLAMSIZ SIKIŞMALAR'

North of South Capital LLP’de 8 milyar doların üzerinde varlığın yönetiminde görev alan Kamil Dimmich, Bloomberg’e yaptığı değerlendirmede Tera bağlantılı hisselerdeki hareketleri düşük halka açıklık oranları ve spekülatif bireysel yatırımcı tabanıyla ilişkilendirdi. Dimmich, ortaya çıkan fiyat hareketleri ve değerlemeleri “anlamsız sıkışmalar ve değerlemeler” olarak nitelendirdi. Bloomberg, düşük halka açıklık oranı nedeniyle piyasada alınıp satılabilen hisse sayısının sınırlı olduğu şirketlerde yoğun alımların fiyat üzerinde çok daha büyük etkiler yaratabileceğine dikkat çekti.

TEZMEN ELEŞTİRİLERİ REDDETTİ

Tera’nın kurucusu Emre Tezmen ise Bloomberg’in İstanbul’daki Tera merkezinde yaptığı röportajda şirketin stratejisine yönelik eleştirileri reddetti. Tezmen: “Burada yaptığımız her şey mevzuata uygun. Küresel piyasalarda daha önce yapılmamış hiçbir şey yapmadık” dedi. Bloomberg, Tezmen’e düşük halka açıklık oranına sahip şirketlerde büyük pozisyonlar tutulması ve bunların kısa vadeli borçlanmayla desteklenmesine ilişkin endişeleri de sordu. Tezmen, hisse fiyatlarının kontrol edilebileceği görüşünü reddetti. Destek Finans’ın ya da Tera’nın halka arzına aracılık ettiği ve yatırım yaptığı diğer şirketlerin değerlemeleri konusunda ise yorum yapmadı. Tezmen şöyle konuştu: “Bir piyasada hiçbir şeyi yüzde 100 kontrol edemezsiniz. Öyle olsaydı fiyatlar sadece yükselirdi. Piyasayı kontrol etmenin bir yolu yok.”

Bloomberg’in 24 Nisan 2026 tarihli araştırması, Tera Yatırım’ın yaklaşık yüzde 40 binlik yükselişini tek başına bir hisse performansı olarak değil; Tera’nın aracı kurum, fon yöneticisi, yatırımcı, hissedar ve halka arz aracısı olarak üstlendiği farklı roller, bağlantılı şirketlere yapılan yoğun yatırımlar, düşük halka açıklık oranları ve hızla artan borçlanmayla birlikte ele almıştı.