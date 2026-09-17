Pusula-Tera soruşturmasında yeni gelişme: 7 kişiye yurt dışı yasağı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Pusula-Tera soruşturma kapsamında Muhammet Yarız tutuklanırken, Namık Kemal Gökalp, İbrahim Bekçi ve Altunç Kumova gözaltına alındı.

MUHAMMET YARIZ HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

Başsavcılığın açıklamasına göre soruşturma kapsamında Muhammet Yarız hakkında tutuklama kararı verildi. Namık Kemal Gökalp, İbrahim Bekçi ve Altunç Kumova’nın ise gözaltına alındığı bildirildi.

7 KİŞİ HAKKINDA YURT DIŞI YASAĞI

Emre Tezmen, Enver Çevik, Serdar Turhan ve Kemal Akkaya ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bülteninde haklarında suç duyurusunda bulunulan şüpheliler hakkında da yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Başsavcılığın açıklaması şöyle:

“Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında Muhammet Yarız isimli şüpheli tutuklanmış, Namık Kemal Gökalp, İbrahim Bekçi ve Altunç Kumova isimli şüpheliler ise gözaltına alınmıştır. Yine aynı soruşturma kapsamında Emre Tezmen,Enver Çevik,Serdar Turhan , Kemal Akkaya ve SPK bülteninde hakkında suç duyurusunda bulunulan şüpheliler hakkında yurt dışı çıkış yasagi tedbirinin uygulanmasına karar verilmiştir.”