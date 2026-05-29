İstanbul'da trafiği daha da arttıracak arabalar geldi!

İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin metropollerinde yaşanan trafik yoğunluğu, artık yalnızca sabah ve akşam mesai saatleriyle sınırlı kalan bir stres kaynağı olmaktan çıktı. Gece saatlerinde, hafta sonlarında ve hatta bayram tatillerinde bile kilitlenen yollar kentin kalıcı bir rutini haline geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre pandemi döneminden bu yana geçen 6 yıllık süreçte, İstanbul trafiğine tam 1 milyon 221 bin yeni otomobil katıldı. Kentteki toplam otomobil sayısı 4 milyon eşiğini aşarken, altyapının aynı hızda büyümemesi trafiği içinden çıkılmaz bir noktaya taşıdı.

TÜRKİYE GENELİNDE SON 6 YILDA %40 ARTIŞ KAYDEDİLDİ

TÜİK verilerine göre, pandeminin ilk döneminde eve kapanmaların yaşandığı Nisan 2020’den Nisan 2026’ya kadar olan süreçte, Türkiye yollarındaki toplam otomobil sayısı 5 milyonun üzerinde artış gösterdi. Hürriyet’in derlediği verilere göre altı yıl önce 12 milyon 661 bin olan otomobil parkı, yüzde 40 büyüme kaydederek 17 milyon 697 bin adede yükseldi.

Uzmanlar, araç sayısındaki bu olağanüstü patlamanın arkasında; pandemi sonrasında bireysel ulaşıma yönelimin hızlanması, yüksek enflasyonist ortamda otomobilin bir "yatırım aracı" olarak görülmesi ve Türkiye’deki araç sahipliği oranının hala Avrupa ortalamasının gerisinde bulunması gibi temel makroekonomik etkenlerin yattığını belirtiyor.

HER 4 OTOMOBİLDEN BİRİ İSTANBUL'DA

Nüfus ve ekonomik faaliyetlerin merkezi olan üç büyükşehir, ülkedeki toplam otomobil parkının neredeyse yarısına ev sahipliği yapıyor. Türkiye'deki her 10 otomobilden 4’ünden fazlası (yüzde 42'si) İstanbul, Ankara ve İzmir'de bulunuyor.

İstanbul: Nisan 2020'de 2 milyon 904 bin olan otomobil sayısı, Nisan 2026 itibarıyla 4 milyon 125 bine ulaştı. Bu veri, Türkiye’deki her 4 otomobilden 1’inin İstanbul plakalı olduğunu gösteriyor.

Ankara: Sayısal bazda İstanbul lider olsa da büyüme hızında başkent öne çıktı. Ankara'da otomobil sayısı son 6 yılda yüzde 46 artarak 1 milyon 517 binden 2 milyon 212 bine yükseldi. Başkentin yollarına 695 bin yeni otomobil girdi.

İzmir: Ege'nin incisinde otomobil sayısı aynı dönemde 792 binden 1 milyon 106 bine çıktı ve kent tarihinde ilk kez 1 milyon barajını aşmış oldu.

EN ÇOK BÜYÜYEN İL ŞAŞIRTTI: ZİRVEDE BATMAN VAR

TÜİK verileri, otomobil sahipliğindeki radikal artışın sadece metropollerle sınırlı kalmadığını, Anadolu illerinde de büyük bir dönüşüm yaşandığını kanıtladı. Son 6 yılda otomobil sayısı oransal olarak en çok artan il, yüzde 70'lik rekor büyüme hızıyla Batman oldu. Batman'ı yüzde 59'luk artışla Muş ve yüzde 51'lik yükselişle Trabzon takip etti. Antalya, Konya, Bursa, Gaziantep ve Samsun gibi gelişmiş illerde de büyüme oranları yüzde 45 seviyelerine yaklaştı.

İSTANBUL'DA MOTOSİKLET SAYISI 1 MİLYONA KOŞUYOR

Yoğun trafikten kaçmak isteyenlerin ve yükselen yaşam maliyetleri karşısında daha ekonomik bir ulaşım aracı arayanların tercihi ise motosiklet oldu. İstanbul'da pandemi döneminde 340 bin 227 olan motosiklet sayısı, Nisan 2026 itibarıyla 931 bin 542’ye fırladı.

Kentteki motosiklet parkı son 6 yılda yüzde 174 gibi devasa bir büyüme kaydetti. E-ticaret, online teslimat ve kurye sektörünün büyümesi bu artışı tetiklese de, bireysel kullanıcıların da kitlesel olarak motosiklete yöneldiği görüldü. İstanbul'da artık trafiğe kayıtlı olan her 5 motorlu araçtan biri motosikletlerden oluşuyor. Türkiye genelinde ise motosiklet sayısı yüzde 117 artışla 3 milyon 925 binden 7 milyon 287 bin adede ulaştı.

ALTYAPI AYNI KALDI: YENİ BİR YOL HARİTASI ZORUNLU

Veriler, Türkiye’de her 1000 kişiye düşen otomobil sayısının yaklaşık 250 adet olduğunu, bu oranın 500 ila 700 bandında seyreden Avrupa ülkelerinin hâlâ çok gerisinde kaldığını gösteriyor. Ancak araç sayısı Avrupa'dan az olmasına rağmen trafiğin kilitlenmesinin ana nedeni, şehir mimarisi ve altyapı yetersizliği olarak öne çıkıyor.

Son 6 yılda milyonlarca yeni araç yollara çıkarken; yol şeritleri, otopark kapasiteleri, raylı sistem hatları ve alternatif ulaşım kanalları aynı hızda genişletilemedi. Şehir plancıları, mevcut altyapının bu yükü daha fazla taşıyamayacağını belirterek; büyükşehirlerde radikal toplu ulaşım yatırımları, yeni otopark yönetim modelleri ve mikro mobilite çözümlerinin acilen hayata geçirilmesi gerektiği uyarısında bulunuyor.