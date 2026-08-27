İstanbul’da ev sahiplerinden öğrencilere büyük kira oyunu: Bu kadar da olmaz dedirtti

Üniversiteye yeni adım atan gençlerin elektronik kayıt süreci geride kalırken, yüz yüze kayıt işlemlerinin 28 Ağustos (yarın) tarihinde tamamlanacak olması barınma telaşını zirveye taşıdı. Yurda yerleşemeyen ya da yurt imkânlarını tercih etmeyen öğrenciler kiralık ev arayışına hız verirken, piyasadaki fahiş fiyat artışları dikkat çekiyor.

İSTANBUL'DA KİRALAR YÜZDE 80 ORANINDA ZAMLANDI

Gençlerin yoğun olarak tercih ettiği Kadıköy, Beşiktaş ve Şişli gibi merkezi ilçelerde kiralık konut fiyatları geçen yıla kıyasla yaklaşık yüzde 80 oranında artış gösterdi. Geçtiğimiz yıl Beşiktaş bölgesinde 25 bin lira seviyesinde bulunan bir dairenin bedeli bu sezon 45 bin liraya fırladı. Merkezi konum ve yüksek talep faktörleri birleştiğinde, eski ve yıpranmış binalarda dahi kiralar 45 bin liradan kapı açıyor.

KAYIT DÖNEMİNDE FIRSATÇILIK VE ÖĞRENCİLERİN ÇIKIŞI

Kayıt döneminde tırmanışa geçen kiralık konut talebi bazı mülk sahipleri tarafından fırsata çevrilirken, fiyatların neredeyse her gün yukarı yönlü güncellendiği belirtiliyor.

Sürece ilişkin NTV'ye açıklamalarda bulunan öğrenciler, kira bedellerinin karşılanamayacak düzeyde yüksekliğinden şikayet ederek hem kendilerinin hem de arkadaşlarının ekonomik olarak son derece zorlandıklarını ifade etti.

KENTSEL DÖNÜŞÜM BİNALARINDA KİRA OYUNU

Sahadaki fahiş fiyat artışlarının yanı sıra emlak sektörü temsilcileri, öğrencileri kentsel dönüşüm tehlikesine karşı uyarıyor.

Emlakçılar, bazı ev sahiplerinin bina resmi olarak kentsel dönüşüm sürecine girmiş olsa dahi konutları kiraya vermeye devam ettiğine işaret ederek gençlerin bu tür riskli durumlara karşı dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.