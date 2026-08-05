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Halk TV Ekonomi İndirim pompaya yansıdı

İndirim pompaya yansıdı

ABD ve İran arasındaki gerilimin geçici olarak hafiflemesiyle küresel petrol piyasalarında yaşanan düşüş, Türkiye'deki akaryakıt tabelalarına yalnızca 1,05 liralık bir indirim olarak yansıdı.

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İndirim pompaya yansıdı

ABD-İran hattında tırmanan krizin ardından ABD Başkanı Trump'ın askeri müdahaleleri durdurarak yeniden diplomatik kanallara yönelmesi, küresel piyasalarda petrol fiyatlarının aşağı yönlü bir eğilime girmesine yol açtı.

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Dünya genelinde petrol değerlerinde kaydedilen bu gerileme, yurt içindeki akaryakıt pompalarına da kısıtlı bir indirim olarak yansıdı.

Gece yarısı itibarıyla geçerli olmak üzere motorin grubunun litre fiyatında 1,05 Türk Lirası tutarında bir fiyat düşüşü gerçekleştirildi.

Normalde gelen indirim ise 6 lira 37 kuruştu ancak bunun 5 lira 32 kuruşu ÖTV kesintisine gitti. Belirlenen yeni indirimli tarife, gece saatlerinden itibaren tabelalara yansıyarak yürürlüğe girdi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İndirim pompaya yansıdı - Resim : 2

Uygulanan 1,05 liralık indirimin ardından büyükşehirlerdeki yeni motorin ve benzin litre satış fiyatları şu şekilde güncellendi:

Motorin Fiyatları:

İstanbul litre fiyatı 80 TL

Ankara81,12 TL

İzmir ise 81,4 TL

Benzin Fiyatları:

İstanbul: 68,51 TL

Ankara: 68,22 TL

İzmir: 68,51 TL

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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