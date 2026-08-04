Halk TV Ekonomi Akaryakıta dev indirim beklerken tam bir hayal kırıklığı oldu

Akaryakıta dev indirim beklerken tam bir hayal kırıklığı oldu Akaryakıtta bu gece 6 lira 37 kuruşluk dev bir indirim bekleniyordu ancak gelen zam tam bir hüsran oldu. İndirimin çok büyük kısmı vergiye gitti.