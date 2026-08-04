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Halk TV Ekonomi Akaryakıta dev indirim beklerken tam bir hayal kırıklığı oldu

Akaryakıta dev indirim beklerken tam bir hayal kırıklığı oldu

Akaryakıtta bu gece 6 lira 37 kuruşluk dev bir indirim bekleniyordu ancak gelen zam tam bir hüsran oldu. İndirimin çok büyük kısmı vergiye gitti.

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Akaryakıta dev indirim beklerken tam bir hayal kırıklığı oldu

Günlerce gelen zamların ardından akaryakıtta nihayet sürücülere nefes aldıracak bir indirim bekleniyordu.

İNDİRİMİ ÖTV YUTTU

Akaryakıta dev indirim beklerken tam bir hayal kırıklığı oldu - Resim : 1

Motorinin litresine 6,37 TL indirim beklenirken pompaya yansıya devede kulak kaldı. Bu dev indirimden pompaya sadece 1 lira 5 kuruş yansıdı. Kalan 5 lira 32 kuruş ÖTV için kesildi.

İndirim hemen vergiye akarken, yükselen petrol fiyatları nedeniyle akaryakıt fiyatları zamlanıyor.

DAHA YENİ ZAM GELMİŞTİ

Akaryakıta dev indirim beklerken tam bir hayal kırıklığı oldu - Resim : 2

Öte yandan LPG’ye (otogaz) ise gece yarısı 2 lira 60 kuruş zam gelmiş fiyatlar yine katlanmıştı.

Zam sonrası güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 67,24 lira
Motorin: 81,02 lira
LPG: 33,79 lira

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 67,08 lira
Motorin: 80,87 lira
LPG: 33,19 lira

Ankara

Benzin: 68,20 lira
Motorin: 82,14 lira
LPG: 33,89 lira

İzmir

Benzin: 68,50 lira
Motorin: 82,42 lira
LPG: 33,79 lira

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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