IMF Türkiye ekonomisi tahminini açıkladı

Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun ekim sayısını yayımladı. Raporda, küresel ekonominin dayanıklılığını yeniden ortaya koyduğu ancak bu dayanıklılığın ülkeler arasında eşit dağılmadığı ve kısa vadede ekonomilerin uyum sağlama imkanlarının hızla daraldığı belirtildi. Ortadoğu'da uzayan savaş ve ticaret gerilimlerinden kaynaklanan süregelen baskılara rağmen 2026'nın ilk yarısındaki ekonomik faaliyetin beklenenden daha iyi seyrettiği aktarıldı.

KÜRESEL BÜYÜME TAHMİNİ YÜZDE 3,1'E ÇIKARILDI

Rapora göre dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 3,1 ve gelecek yıl yüzde 3,4 büyümesi bekleniyor. IMF, temmuz ayındaki tahminlerinde küresel ekonominin 2026'da yüzde 3 ve 2027'de yüzde 3,4 büyümesini öngörmüştü. Fon, nisan ayındaki tahminlerinde ise küresel ekonomik büyüme öngörüsünü bu yıl için yüzde 3,1 ve gelecek yıl için yüzde 3,2 olarak açıklamıştı. Yapay zekaya yönelik güçlü yatırımların yön verdiği teknoloji döngüsünün talebi destekleyen bir ivme yarattığı kaydedildi.

KÜRESEL ENFLASYONUN 2026'DA YÜZDE 4,7'YE YÜKSELMESİ BEKLENİYOR

Raporda, küresel manşet enflasyonun büyük ölçüde enerji ve gıda fiyatlarından kaynaklanan geçici artışın etkisiyle 2026'da yüzde 4,7'ye yükselmesinin, ardından 2027'de yüzde 4,1'e gerilemesinin beklendiği belirtildi. Küresel ticaret hacmindeki büyümenin 2026'da yavaşlamasının, 2027'de ise istikrar kazanmasının beklendiğine işaret edilen raporda, bu görünümde tarifelerin olumsuz etkisi, üretim zincirlerindeki uyum süreci ve teknolojiyle bağlantılı ticaretin güçlü seyrini sürdürmesinin etkili olduğu ifade edildi. Küresel dengesizliklerin orta vadede yalnızca ılımlı ölçüde azalmasının beklendiği, orta vadeli büyüme görünümünün ise tarihsel standartlara kıyasla zayıf kalmaya ve ülkeler arasında farklılaşmaya devam ettiği aktarıldı.

ABD VE AVRUPA EKONOMİLERİNE İLİŞKİN TAHMİNLER

Raporda yer alan ülke tahminlerine göre, ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 2,3 büyümesi bekleniyor; bu tahmin değişmedi. ABD'nin gelecek yılki büyüme tahmini yüzde 2,2'den yüzde 2,3'e yükseltildi. Avro Bölgesi ekonomisinin bu yıl yüzde 1,1 büyümesi bekleniyor; temmuz tahmini yüzde 0,9'du. Bölgenin gelecek yılki büyüme tahmini yüzde 1,2'de sabit tutuldu. Almanya'nın büyüme tahmini bu yıl için yüzde 0,7'den yüzde 1,3'e, gelecek yıl için yüzde 1'den yüzde 1,1'e çıkarıldı. Fransa ekonomisine ilişkin büyüme beklentisi bu yıl için yüzde 0,6'dan yüzde 0,4'e, gelecek yıl için yüzde 0,9'dan yüzde 0,7'ye indirildi. İtalya'nın büyüme tahmini bu yıl için yüzde 0,5'ten yüzde 0,8'e, gelecek yıl için yüzde 0,5'ten yüzde 0,6'ya yükseltildi. İspanya'nın büyüme tahmini bu yıl için yüzde 2,1'den yüzde 2,5'e çıkarıldı, gelecek yıl için yüzde 1,8'de korundu. İngiltere'nin büyüme beklentisi bu yıl için yüzde 1'den yüzde 1,3'e çıkarıldı, gelecek yıl için yüzde 1,3'ten yüzde 1,2'ye düşürüldü. Kanada'nın büyüme tahminleri bu yıl için yüzde 1,1, gelecek yıl için yüzde 1,7'de korundu. Japonya'nın büyüme tahmini bu yıl için yüzde 0,6'dan yüzde 0,7'ye yükseltildi, gelecek yıl için yüzde 0,7'de sabit tutuldu.

ÇİN, RUSYA VE HİNDİSTAN

Raporda, yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ekonomiler grubunda Çin ekonomisine ilişkin büyüme beklentisinin bu yıl için yüzde 4,6'dan yüzde 4,5'e, gelecek yıl için yüzde 4,1'den yüzde 4'e düşürüldüğü bildirildi. Hindistan ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmininin yüzde 6,4'ten yüzde 7'ye, gelecek yıla ilişkin tahminin de yüzde 6,7'den yüzde 7'ye çıkarıldığı kaydedildi. Rusya ekonomisine dair büyüme beklentisinin ise bu yıl ve gelecek yıl için yüzde 1,1'den yüzde 0,9'a düşürüldüğü aktarıldı.

TÜRKİYE EKONOMİSİNE İLİŞKİN TAHMİNLER

IMF raporunda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 2,7, gelecek yıl yüzde 3,6 büyümesinin beklendiği belirtildi. IMF, temmuz ayındaki tahminlerinde Türkiye ekonomisinin 2026'da yüzde 2,9, 2027'de yüzde 3,6 büyümesini öngörmüştü. Türkiye'nin 2026 yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 31,2 ve 2027 yıl sonu tahmininin yüzde 26,5 olmasının beklendiği kaydedildi.

RİSKLER AŞAĞI YÖNLÜ

Raporda, risklerin aşağı yönlü eğilimi olduğuna işaret edildi. Ortadoğu'da uzun süreli bir çıkmazın devam etmesinin veya gerilimin daha da tırmanmasının enerji ve gıda fiyatlarının yüksek ve oynak kalmasına, enflasyonist baskıların yeniden güçlenmesine, mali ve dış dengelerin bozulmasına ve büyümeyi baskılamasına yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

AA