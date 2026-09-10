IMF merkez bankalarına seslendi: Dezenflasyon süreci bir miktar durakladı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack, küresel ekonomideki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Basın toplantısında konuşan Kozack, Orta Doğu’da 6 aydır devam eden savaşa ve enerji şokuna rağmen küresel ekonominin dirençli kaldığını belirtti. Dünya ekonomisinin yüzde 3 büyüme patikasını koruduğunu söyleyen Kozack, belirsizliğin ise yüksek olduğunu ifade etti.

Kozack, küresel ekonominin bir yandan enerji kaynaklı arz şokuyla, diğer yandan yapay zekanın etkisiyle oluşan talep artışıyla karşı karşıya olduğunu belirtti. Bu iki gelişmenin ekonomileri farklı yönlere çektiğini söyleyen Kozack, "Bu iki güç, küresel ekonomiyi farklı yönlere sürüklüyor. Fakat bu dinamiklerin ekonomileri tek tek nasıl etkilediği konusunda oldukça belirgin farklar mevcut. Bu nedenle ekonomik görünüme yönelik risklerin yüksek seyretmeye devam ettiğini değerlendiriyoruz." dedi.

“DEZENFLASYON SÜRECİ BİR MİKTAR DURAKLADI”

Kozack, enerji şokunun henüz sona ermediğini ve petrol ile doğal gaz fiyatlarının yüksek seyrettiğini belirterek, “2022'deki hayat pahalılığı krizinin ardından başlayan dezenflasyon sürecinin bir miktar durakladığını söyleyebilirim” dedi.

IMF’nin temmuz ayında yayımladığı Dünya Ekonomik Görünümü raporunun güncellemesini hatırlatan Kozack, 2026 yılı küresel enflasyon tahmininin yüzde 4,7’ye yükseltildiğini söyledi. Enflasyon beklentilerinin bu yıl arttığını belirten Kozack, uzun vadeli beklentilerin ise kontrol altında kaldığını ifade etti.

KÜRESEL KAMU BORCU YÜZDE 100’E YAKLAŞIYOR

Kozack, küresel kamu borcunun Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’ya (GSYH) oranının neredeyse yüzde 100’e ulaştığını söyledi.

Bu seviyenin İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana görülen en yüksek oran olduğunu belirten Kozack, küresel kamu borcunun önümüzdeki dönemde daha da artmasını beklediklerini ifade etti.

Gelişmiş ülkelerde tahvil faizlerinin de uzun süredir görülmeyen seviyelere yükseldiğini belirten Kozack, ABD, Fransa ve Japonya gibi büyük ekonomilerdeki borçlanma maliyetlerinin artmasının diğer ülkeleri de etkilediğini söyledi.

MERKEZ BANKALARINA ENFLASYON MESAJI

Kozack, merkez bankalarına fiyat istikrarı hedeflerine odaklanmayı sürdürmeleri çağrısında bulundu.

Mali otoritelerin ise orta vadeli ve güvenilir mali planlar hazırlaması gerektiğini belirten Kozack, bütçe açıkları ve kamu borcunun nasıl azaltılacağına ilişkin net bir stratejinin önemine dikkat çekti.

“YAPAY ZEKA KISA VADEDE BÜYÜMEYE KATKI SAĞLAYACAK”

Yapay zekanın ekonomik büyümeye etkisine de değinen Kozack, teknolojinin kısa vadede büyümeye olumlu katkı yapacağını söyledi.

Orta vadede ise asıl önemli konunun yapay zekanın verimlilik artışı sağlayıp sağlamayacağı olduğunu belirten Kozack, teknolojinin büyüme, iş gücü piyasası ve istihdam üzerindeki etkilerinin IMF’nin araştırma gündeminde olduğunu ifade etti.

ÇİN-ABD DİYALOĞU MEMNUNİYET VERİCİ

Çin-ABD ticari ilişkilerine yönelik soru üzerine Kozack, şu ifadeleri kullandı:

"Dünyanın en büyük iki ekonomisinin liderlerinin bir araya gelmesini, diyalog kurmasını ve aralarındaki gerilimleri ya da anlaşmazlıkları çözme yollarını müzakere etmesini son derece memnuniyetle karşılıyor ve çok önemsiyoruz. ABD ve Çin'in temas halinde olması ve gerilimleri aşmanın yollarını araması hem ABD hem Çin, dolayısıyla tüm küresel ekonomi için olumlu bir gelişme." (AA)