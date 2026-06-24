İktidarın seçim formülü ortaya çıktı: Mehmet Şimşek'i harekete geçirdi

Emekliye ve asgari ücretliye yapılan zammı enflasyonun yükselme nedeni olarak açıklayan iktidar, stratejisini değiştirdi. Seçimlerle ilgili tarihler ortaya atılırken iktidarın olası seçim öncesinde vatandaşlara yeni bir mali destek paketi hazırlığında olduğu iddia edildi.

İKTİDARIN SEÇİM FORMÜLÜ ORTAYA ÇIKTI

12punto'dan Cenk Başboğaoğlu'nun kulis haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı, seçim hazırlıkları kapsamında vatandaşlara “Asgari Geçim Desteği” adı altında yeni bir maaş desteği formülünü hayata geçirmeyi planlıyor.

Söz konusu iddiaları değerlendiren Ekonomist Doç. Dr. Oğuz Demir, projenin finansman yöntemine ve zamanlamasına dikkat çekerken, iktidarın ekonomi politikalarındaki tutarsızlığı vurguladı.

Uygulamanın asıl amacının vatandaşın sorunlarından ziyade seçim kaygısı olduğunu ifade eden Demir, şunları söyledi:

“İddia edilen uygulama bu noktada kendiyle de çelişiyor. Ücret düzenlemelerine bile enflasyon baskısı nedeniyle sınırlı zam yapan iktidar, bu haliyle vatandaşın sorunlarını çözmeye değil, kendi seçim sıkıntısına odaklanmış olacaktır. Ancak yine de böyle bir dönemde yurttaşlarımızın bir nebze ekonomik yükünün hafifletilmesi önemlidir.”

MEHMET ŞİMŞEK'İ HAREKETE GEÇİRDİ

Asgari geçim desteğine dair bir diğer iddia ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de bu destek kapsamında ihtiyaç duyulan finansmanı sağlamak ve gerekli kaynakları oluşturmak amacıyla şimdiden harekete geçtiği yönünde oldu.

Ekonomik kriz ortamında seçim için de olsa düzenlemenin vatandaşlar açısından önemine de değinen Demir, şunları söyledi:

"Eğer iddia doğru ise bu uygulama, ekonomik sorunların derinleştiği bir dönemde kamu kaynaklarının, vatandaşının sorunlarına bir nebze de olsa çözüm üretmesi açısından önemli. Ancak kamunun mevcut kaynaklarını kötü kullandığı; israfın, faiz ve yanlış proje ödemelerinin derinleştiği bir dönemde bu proje için gerekli kaynağı borçlanarak bulacak olmasına dikkat çekmek gerekiyor. Öte yandan bu uygulamaya oldukça geç kalınmış olması durumu da var."

Seçim öncesi siyaset ve ekonomi kulislerini hareketlendiren bu iddialara yönelik Hazine ve Maliye Bakanlığı cephesinden ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.