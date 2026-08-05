Hürmüz umudu piyasaları uçurdu: 2 endeks rekor kırdı

New York borsasında haftanın işlem günü, jeopolitik gelişmeler ve şirket bilançolarının yatırımcıları olumlu etkilemesiyle pozitif bir seyir izledi. Kapanışta Dow Jones endeksi 900 puanın üzerinde değer kazanarak yüzde 1,71 artışla 54.085,88 puana ulaştı. S&P 500 endeksi yüzde 1,79 yükselişle 7.736,52 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 2,59 kazançla 26.584,99 puana çıktı. Dow Jones ve S&P 500 endeksleri tarihi zirvelerini yenileyerek kapanış gerçekleştirdi.

DİPLOMASİ UMUTLARI RİSK İŞTAHINI BESLEDİ

ABD ile İran arasındaki diplomatik girişimlere ilişkin olumlu haber akışı, yatırımcıların risk iştahını destekledi. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, CNBC televizyonunda yaptığı açıklamada, İran ile müzakerelerin sürdüğünü ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin anlaşmanın bugün ya da yarın imzalanabileceği ihtimalinden bahsetti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Hürmüz Boğazı konusunda ilerleme kaydedildiğini ancak anlaşmanın henüz nihayetlendirilmediğini belirterek, "umarım en yakın zamanda olur" dedi.

İRAN'DAN UMMAN AÇIKLAMASI

İran'ın İngilizce yayın yapan devlet televizyonu Press TV'de yer alan haberde, üst düzey bir İranlı yetkilinin, "ABD'nin engellemelerine rağmen" İran ve Umman arasında Hürmüz Boğazı konulu görüşmelerde yeni bir aşamaya geçildiğini, ABD müdahalelerinin durması halinde ülkesinin Umman ile anlaşmaya varabileceğini söylediği aktarıldı.

BİLANÇOLAR VE MAKRO VERİLER DESTEKLEDİ

Bilanço sezonunda açıklanan güçlü finansal sonuçlar da piyasaları destekledi. Yatırımcılar, Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmelerin yanı sıra makroekonomik verileri yakından takip etti. Petrol fiyatlarındaki düşüş ve enflasyon endişelerinin hafiflemesi de piyasalardaki pozitif havayı güçlendirdi. Teknoloji hisselerindeki yükseliş Nasdaq endeksinin güçlü kapanışında etkili oldu.

(AA)