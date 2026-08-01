Halka arz bekleyenleri şoke etti! Kararı KAP'a bildirdi: Hesaplar tutmadı

Enerji sektöründe faaliyet gösteren Bewen Enerji, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) halka arz sürecine ilişkin kritik bir bildirimde bulundu.

Şirket, 29-30-31 Temmuz 2026 tarihlerini kapsayan talep toplama sürecinde piyasada oluşan mevcut koşullar sebebiyle halka arz operasyonunu baştan aşağı yeniden değerlendirdiğini ve işlemi ileri bir tarihe ötelediğini bildirdi.

PİYASA KOŞULLARI BEKLENEN FAYDAYI ENGELLEDİ

Şirket yönetimi tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen resmi yazıda, 23 Temmuz 2026'da alınan onaya rağmen piyasadaki gidişatın süreci sekteye uğrattığı belirtildi. Açıklamada, yatırımcıların mağdur olmaması adına bu kararın alındığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

YENİ TARİH DAHA SONRA DUYURULACAK

"Bewen Enerji A.Ş. ("Bewen Enerji") Şirket paylarının halka arzı ("Halka Arz") için yapılan başvuru, 23 Temmuz 2026 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanmıştır.

Şirket paylarının planlanan halka arzına ilişkin 29 - 30 - 31 Temmuz 2026 olarak belirlenen talep toplama döneminde gerçekleşen piyasa koşulları nedeniyle halka arz süreci yeniden gözden geçirilmiştir. Yapılan değerlendirme sonrasında, halka arzdan beklenen faydanın elde edilemeyeceğinin öngörülmesi ve yatırımcıların halka arz sonrasında olumsuz etkilenmemesi amacıyla, halka arzın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir.

Belirlenecek yeni talep toplama tarihleri ayrıca açıklanacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunulur."