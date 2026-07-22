Halka arz olan şirketler açıklanmıştı: Talep toplamaya başladılar

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, piyasaların yakından takip ettiği 4 farklı şirketin halka arz başvurusu onaylandı.

4 ŞİRKETTEN 3'Ü BUGÜN BORSAYA ADIM ATTI

Kurulun aldığı kararlar doğrultusunda halka arzı uygun bulunan şirketler ve hisse başı satış fiyatları netleşti.

Buna göre; Albayrak Hazır Beton Sanayi ve Ticaret AŞ 38,60 liradan, Masfen Enerji AŞ 45,68 liradan, Metgün Enerji Yatırımları AŞ 20 liradan ve Kardemir Çelik Sanayi AŞ ise 35 liradan yatırımcılara sunularak borsada işlem görmeye başlayacaktı.

Bu şirketlerden, Kardemir, Masfen, Metgün bugün talep toplamaya başladı.

SERMAYE ARTIRIMLARI VE MİLYARLIK BORÇLANMA İZİNLERİ

SPK, halka arzların yanı sıra şirketlerin sermaye artırımı taleplerini de karara bağladı. Şeker Finansal Kiralama AŞ'nin 100 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı onaylanırken; Vakıf Finansal Kiralama AŞ'nin 1 milyar liralık kâr payından, Bereket Emeklilik ve Hayat AŞ'nin ise 170 milyon liralık iç kaynaklardan yapacağı sermaye artırımları uygun bulundu.

Bültende en çok dikkat çeken detaylardan biri ise şirketlere verilen devasa borçlanma limitleri oldu. Kurul, Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 5 milyar liralık, TV8 TV Yayıncılık AŞ'nin 3 milyar liralık, Tacirler Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 6 milyar 500 milyon liralık, İş Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 70 milyar liralık ve Mercedes Benz Kamyon Finansman AŞ'nin 8 milyar 420 milyon liralık borçlanma aracı ihraç başvurusuna onay verdi. Ayrıca, Türkiye Halk Bankası AŞ'nin 5 milyar dolarlık dış borçlanma aracı ihracına da izin çıktı.

Öte yandan, Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ'nin 5 milyar liralık ve Hedef Varlık Kiralama AŞ'nin 1 milyar liralık kira sertifikası ile VİDMK ihracı başvuruları da onaylanan işlemler arasında yer aldı.

PİYASAYA SÜRÜLECEK YENİ YATIRIM FONLARI

Bültende yer alan bilgilere göre Kurul, yeni borsa yatırım fonlarının kurulmasına da izin verdi. Bu kapsamda "İş Portföy BIST 100 Endeksi Model Portföy Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu", "Ziraat Portföy BIST 100 Endeksi Model Portföy Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu" ve "Ziraat Portföy BIST Katılım 100 Endeksi Model Portföy Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu"nun kuruluşları uygun bulundu. Ek olarak, "Metro Portföy Yönetimi AŞ Hisse Senedi Şemsiye Fonu" ile "Statech Portföy Yönetimi AŞ Hisse Senedi Şemsiye Fonu"nun kurulmasına da onay verildi.

USULSÜZ İŞLEMLERE CEZA VE ONLARCA SİTEYE ERİŞİM ENGELİ

Piyasa denetimlerine ilişkin sonuçları da açıklayan SPK, İntegral Yatırım Menkul Değerler AŞ hakkında yürütülen incelemeyi tamamlayarak şirkete 2 milyon 394 bin 915 lira idari para cezası kesti.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat uyarınca yürütülen incelemeler sonucunda, izinsiz sermaye piyasası faaliyetinde bulunulduğu gerekçesiyle "Forex Borsa" ve "Future Forex" uzantılı internet siteleri ile "Future Forex" isimli mobil uygulamanın içerik sağlayıcıları hakkında suç duyurusu yapıldı. Ayrıca, 20 kişi hakkında farklı aykırılıklar sebebiyle, 3 kişi hakkında ise kendilerine ait telefon numaralarını usulsüz işlemlerde kullandırdıkları gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

Son olarak Kurul; yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla SPKn'nin 1'inci maddesi ile 128/1-(a) ve 99/3 maddelerine dayanarak izinsiz faaliyet yürüten birçok adrese erişim engeli getirilmesi için hukuki süreç başlattı. Kapatılması istenen adresler arasında; dinamikmenkuldegerler.com, dymenkul.com, sube.dinamikmenkuldegerler.com, "Dinamik Menkul Değerler" unvanını taklit eden sahte sosyal medya hesapları, atamenkultrade.com, giris.atamenkultrade.com, galatamenkul.org, sube.galatamenkul.org/register, sube.galatamenkul.org/login, scuzdan.com, my.scuzdan.com/login, e-sube.modelgrup.org ve modelmenkulportfoy.com siteleri yer alıyor.