HSBC, Türkiye'deki perakende faaliyetlerini elden çıkarabilir

Geçtiğimiz günlerde Dubai'li küresel bankanın alacağı iddiası ile gündeme gelen İngiliz finans devi HSBC, Türkiye pazarındaki perakende bankacılık operasyonlarını, olası bir satış ihtimalini de kapsayacak şekilde stratejik bir incelemeye aldığı ifade edildi.

Reuters'ın aktardığı habere göre, finans kuruluşu aynı zamanda Türkiye'deki KOBİ bankacılığı faaliyetlerine ilişkin olarak da kapsamlı bir değerlendirme süreci yürütüyor.

YATIRIM BANKACILIĞI KAPSAM DIŞI BIRAKILDI

İngiliz merkezli bankacılık kuruluşu, bir süredir dünya genelindeki operasyonlarını daha yalın bir yapıya kavuşturmak maksadıyla basitleştirme çalışmaları gerçekleştiriyor. Yapılan açıklamalarda, yürütülen bu stratejik gözden geçirme sürecine yatırım bankacılığı gibi alanların ise dahil edilmediği ifade edildi.

EMIRATES ALACAK İDDİASI

Dubai merkezli Emirates NBD PJSC, HSBC Holdings Plc'nin Türkiye birimini satın almak amacıyla görüşmelere başladığı ileri sürülüştü.