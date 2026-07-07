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Halk TV Ekonomi HSBC, Türkiye'deki perakende faaliyetlerini elden çıkarabilir

HSBC, Türkiye'deki perakende faaliyetlerini elden çıkarabilir

İngiliz bankacılık devi HSBC, Türkiye'deki perakende ve KOBİ bankacılığı faaliyetlerini elden çıkarmak da dahil olmak üzere stratejik seçenekleri masaya yatırdığı belirtildi.

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HSBC, Türkiye'deki perakende faaliyetlerini elden çıkarabilir

Geçtiğimiz günlerde Dubai'li küresel bankanın alacağı iddiası ile gündeme gelen İngiliz finans devi HSBC, Türkiye pazarındaki perakende bankacılık operasyonlarını, olası bir satış ihtimalini de kapsayacak şekilde stratejik bir incelemeye aldığı ifade edildi.

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Reuters'ın aktardığı habere göre, finans kuruluşu aynı zamanda Türkiye'deki KOBİ bankacılığı faaliyetlerine ilişkin olarak da kapsamlı bir değerlendirme süreci yürütüyor.

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HSBC, Türkiye'deki perakende faaliyetlerini elden çıkarabilir - Resim : 2

İngiliz merkezli bankacılık kuruluşu, bir süredir dünya genelindeki operasyonlarını daha yalın bir yapıya kavuşturmak maksadıyla basitleştirme çalışmaları gerçekleştiriyor. Yapılan açıklamalarda, yürütülen bu stratejik gözden geçirme sürecine yatırım bankacılığı gibi alanların ise dahil edilmediği ifade edildi.

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HSBC, Türkiye'deki perakende faaliyetlerini elden çıkarabilir - Resim : 4

Dubai merkezli Emirates NBD PJSC, HSBC Holdings Plc'nin Türkiye birimini satın almak amacıyla görüşmelere başladığı ileri sürülüştü.

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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