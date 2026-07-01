Türkiye'den bir banka daha alıyorlar: Kazakistanlı milyarderin holdingi devrede

Uluslararası arenada faaliyet yürüten Kazakistan kökenli yatırım ve finans grubu Freedom Holding, Türkiye bankacılık piyasasındaki en büyük el değiştirmelerden birinde sona yaklaştı.

Kazak milyarder Timur Turlov’un kurucusu olduğu holding, Turkish Bank A.Ş.'nin yönetim hakkını elde edebilmek adına aşması gereken son yasal denetim aşamalarını da geride bıraktı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Rekabet Kurumu; Freedom Holding Corp. bünyesinde bulunan Freedom Finansal Hizmetler A.Ş.'nin, söz konusu bankanın sermayesinin yüzde 99,32'lik dilimini devralmasına yönelik resmi onayı verdi.

KIBRIS VE İNGİLTERE SATIŞIN DIŞINDA TUTULDU

Taraflar arasında 2026 yılının şubat ayında imza altına alınan hisse devir anlaşması, yalnızca Turkish Bank A.Ş.'nin Türkiye sınırları içindeki varlıklarını barındırıyor. TurkishBank Grubu çatısı altında Birleşik Krallık ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yürütülen diğer bankacılık operasyonları ile finansal varlıklar bu el değiştirme sürecinin tamamen dışında bırakıldı.

DİJİTALLEŞME VE YENİ YAPILANMA HEDEFİ

Türkiye pazarında 1982 yılından bu yana hizmet veren kurumun devir işlemleri tamamlandıktan sonra banka, yerel düzenleyici ve denetleyici otoritelerin gözetimi altında çalışmaya devam edecek. Freedom Holding, satın aldığı bu kurumu Türkiye'deki sermaye piyasası, yatırım ve bankacılık hamlelerinin ana üssü haline getirmeyi planlıyor.

Devralma sürecinin ardından yabancı şirket; müşteri iletişim kanallarının modernize edilmesi, dijital bankacılık altyapısının güçlendirilmesi, operasyonlardaki verimliliğin artırılması ve sunulan finansal ürün çeşitliliğinin çoğaltılması amacıyla geniş çaplı bir değişim programı başlatmayı hedefliyor.

TEK ÇATI MODELİ İÇİN LİSANS BEKLENİYOR

Holdingin Türkiye'deki genişleme stratejisinin bir diğer önemli ayağını ise yatırım kuruluşu kimliği oluşturuyor.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) üzerinden gerekli faaliyet lisansını aldıktan sonra; sermaye piyasası hizmetlerini, yatırım işlemlerini ve bankacılık faaliyetlerini tek bir merkezden yürütmeyi amaçlıyor. Grubun odaklanacağı kitleler arasında bireysel tüketiciler, yüksek kazançlı müşteri grupları, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ile büyük ölçekli kurumsal firmalar yer alıyor.

"TÜRKİYE'DEKİ PAZAR KAZAKİSTAN'IN BEŞ KATI"

Konuya dair değerlendirmelerde bulunan Freedom Holding Corp. Kurucusu ve CEO'su Timur Turlov, Türkiye'yi şirketleri adına stratejik değere sahip bir piyasa şeklinde tanımladı.

Kazakistan'da kurdukları ve başarıya ulaşan dijital finans ekosistemini Türkiye pazarına da entegre etmek istediklerini belirtti. Türkiye'de var olan potansiyel müşteri havuzunun Kazakistan'ın dört ila beş katı büyüklükte olduğuna dikkat çeken Turlov, satın alınan Turkish Bank'ın söz konusu büyüme planının temel yapı taşı olacağını dile getirdi.

KÜRESEL BORSALARDA İŞLEM GÖRÜYOR

Ana idare merkezi New York'ta konumlanan Freedom Holding Corp., dünya genelinde 21 farklı ülkede aktif olarak finansal hizmet sunan uluslararası bir grup olarak biliniyor. Dev şirketin hisse senetleri NASDAQ borsasının yanı sıra Astana Uluslararası Borsası'nda (AIX) ve Kazakistan Borsası'nda (KASE) işlem görüyor.

KAZAKİSTAN SERMAYESİ TÜRKİYE PAZARINDA GENİŞLİYOR

Türkiye'deki finansal varlıklarını genişleten tek Kazak grup Freedom Holding değil. Ocak 2025'te Hepsiburada’yı satın almıştı. Bu, holdingin Türkiye pazarına ilk adımı olmuştu.

Kazakistan merkezli Kaspi.kz de geçen hafta Rabobank A.Ş.'yi satın almak üzere BDDK'den gerekli onayları aldı. Söz konusu işlemin, şartların tamamlanmasıyla birlikte içinde bu ay nihayete ermesi bekleniyor.

Diğer yandan Şekerbank, Türkiye bankacılık sektöründe Kazak sermayesinin girdiği ilk banka olmuştu.

Kazakistan merkezli Bank Turan Alem (BTA Bank), 2006 yılında Şekerbank’ın hisselerinin önemli bir kısmını (%33,98) satın alarak bankaya ortak olmuştu.