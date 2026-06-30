İddia: Dubai'li dev HSBC Türkiye için harekete geçti

Dubai merkezli Emirates NBD PJSC, HSBC Holdings Plc'nin Türkiye birimini satın almak amacıyla görüşmelere başladığı ileri sürüldü.

GÖRÜŞMELER ERKEN AŞAMADA

Bloomberg'e konuşan konuya yakın kaynaklar, yürütülen satın alma görüşmelerinin henüz erken aşamada olduğunu ve sürecin kesin bir anlaşmayla sonuçlanmama ihtimalinin bulunduğunu belirtti.

2019 yılında Denizbank'ı Sberbank'tan satın alarak Türkiye pazarına giren Emirates NBD'nin, 2024 yılında Denizbank'a yeni bir genel müdür atanmasını da kapsayan üst yönetim değişikliklerinin ardından ülkedeki faaliyetlerini daha da genişletmeyi planladığı aktarılıyor.

Gündeme gelen satın alma iddialarına ilişkin Emirates NBD cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bir HSBC sözcüsü ise konuya dair yöneltilen sorulara, "Piyasa spekülasyonları hakkında yorum yapmıyoruz" şeklinde yanıt verdi.

HSBC ŞUBE AĞINI BÜYÜK ORANDA KÜÇÜLTTÜ

HSBC, Georges Elhedery'nin 2024 yılında yönetim kurulu başkanı olarak göreve başlamasının ardından küresel çapta temel işlevlerine yeniden odaklanma stratejisi izlemeye başladı. Geçmişte Türkiye'nin en büyük bankalarından biri konumunda olan HSBC, son yıllarda ülkedeki varlığını ciddi boyutta daralttı.

Mevcut güncel verilere bakıldığında, varlık büyüklüğü açısından Türkiye'deki 15'inci büyük banka olan HSBC'nin, toplam krediler pazarında sadece yüzde 0,3'lük bir payı bulunuyor.

Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre, bankanın 2013 yılında 315 olan şube sayısı, bu yılın mart ayı itibarıyla yaklaşık 36'ya kadar geriledi. Buna karşın, satın alma için masada olan Emirates NBD bünyesindeki Denizbank, 500'ü aşan şube ağıyla Türkiye'nin en büyük dokuzuncu bankası konumunda yer alıyor.

İLK SATIŞ GİRİŞİMİ DEĞİL

Türkiye'deki faaliyetlerini daraltan HSBC, geçmiş dönemde de Türkiye birimini elden çıkarmak için girişimlerde bulunmuştu. 2015 yılında ING Groep NV ile yürütülen satın alma planı, o dönem karşılaşılan düzenleyici engeller sebebiyle iptal edilmişti.