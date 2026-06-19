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Halk TV Ekonomi Çinli bankacılık devinden radikal hamle: Türkiye’deki tüm ATM ağını kaldırıyor

Çinli bankacılık devinden radikal hamle: Türkiye’deki tüm ATM ağını kaldırıyor

Uzun süredir Türkiye'de hizmet veren dünyaca ünlü banka Türkiye'deki ATM'lerini tamamen kapatma kararı aldı.

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Çinli bankacılık devinden radikal hamle: Türkiye’deki tüm ATM ağını kaldırıyor
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Çin merkezli olan ve dünyanın en büyük bankaları arasında gösterilen Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), Türkiye'deki faaliyetlerinde kritik bir karara imza attı. Banka, ülke genelindeki tüm fiziksel ATM'lerini hizmetten kaldıracağını duyurdu.

Tekstil Bank‘ı satın alması ile birlikte Türk bankacılık sektörüne adım atan dünyanın en büyük bankalarından biri olarak bilinen Çin merkezli ICBC bankası ani bir kararla Türkiye’deki hizmet ağında radikal bir değişiklik yaptı.

Türkiye genelinde 19 şubesi ile hizmet veren genel olarak kurumsal finansman kredileri ile öne çıkan banka fiziksel ATMlerini kullanıma kapatman kararı aldı.
Banka kararı müşterilerine bir bilgilendirme mesajı ile iletti.

Düzen düzenleme kapsamında ICBC Bank Turkey müşterileri nakit işlemlerini başka bankaların ATM’lerinden belirli bir an koşulu yerine getirmek şartıyla tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirebilecek.

Çinli bankacılık devi müşterilerinin Türkiye’de bulunan diğer banka ATMlerinden komisyon ödemeden para çekip yatırabilmesi için diğer bankacılık kanallarını aktif olarak kullanıyor olmasını şart koşuyor.

YENİ SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Düzenlenen yeni sisteme göre bankanın mobil uygulamasına giriş sağlayan müşteriler giriş yaptıkları an itibari ile 30 gün boyunca Türkiye’deki diledikleri diğer tüm banka ATMlerinden gerçekleştirecekleri işlemler için ücret ödemek zorunda kalmayacak. Bununla birlikte her ay uygulamaya düzenli olarak giriş yapılması halinde ortak ATMlerden ücretsiz işlem yapabilme ayrıcalığı da tanınmaya devam edecek.

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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