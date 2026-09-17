Havacılık devine kayyum atandı! Sağlık Bakanlığı sık kullanıyordu

Havacılık sektöründe faaliyet gösteren Red Star Havacılık Hizmetleri A.Ş. hakkında önemli bir yargı kararı çıktı. Şirket ortaklarının taraf olduğu devam eden mahkeme süreçleri nedeniyle kurumun denetim kayyımı gözetimine alınması kararlaştırıldı.

Alınan karar doğrultusunda mevcut yönetim iş başında kalmaya devam ederken, görevlendirilen kayyımın şirketin kritik kararları ve önemli mali işlemleri üzerinde denetim yetkisi yürüteceği bildirildi.

KAYYUM NEDEN ATANDI?

Red Star Havacılık’a denetim kayyımı atanmasının temel gerekçesini şirket ortaklarının kendi aralarındaki anlaşmazlıklar ve bu nedenlejudicial mercilere taşınan mahkeme süreçleri oluşturdu. Mahkeme kararı çerçevesinde görevlendirilen kayyım, kurumun yönetimini tamamen devralmak yerine belirlenen faaliyetleri ve mali adımları süzgeçten geçirecek.

YÖNETİM GÖREVİNİ SÜRDÜRÜYOR

Atanan denetim kayyımının ardından mevcut şirket yönetiminin görevini sürdürdüğü belirtildi. Bu uygulama kapsamında şirket operasyonları doğrudan kayyım eliyle yürütülmeyecek; mevcut idarenin aldığı kritik kararlar ile önemli mali işlemler mahkeme kararının çizdiği sınırlar doğrultusunda denetlenecek.

Hukuki tanıma göre denetim kayyımı; bir kurumun yönetimini bütünüyle devretmeden, mevcut yönetimin faaliyetlerini belli ölçüde incelemek amacıyla mahkemeler veya hakimlikler tarafından görevlendiriliyor. Kayyım, yetki alanının kapsamına göre yönetim kurulunun kritik kararlarını inceleyebiliyor, belirli mali hamlelerin onay aşamasında rol alabiliyor veya gerekli görülen durumlarda bu işlemlere karşı çıkabiliyor.

EN BÜYÜK HİSSEDARI KATAR MERKEZLİ ŞİRKET

Red Star Havacılık Hizmetleri A.Ş.’nin en büyük hissedarı yüzde 49 oranındaki payıyla Katar merkezli Gulf Helicopters şirketi konumunda yer alıyor.

Öte yandan şirketin, Sağlık Bakanlığı’nın ambulans uçak hizmetleri projeleri kapsamında düzenlediği ihalelerle uçak kiraladığı biliniyor. Şirkete getirilen denetim kayyımı kararı, yönetimin tamamen kayyıma devredildiği anlamını taşımıyor.

Mevcut yönetim ticari faaliyetlerine devam ederken, kayyım mahkeme kararında belirlenen çerçevede denetim görevini icra ediyor.