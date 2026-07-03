Gümüş yatırımcılarının gözü bu tahminde: JP Morgan hedefi açıkladı

Küresel emtia piyasalarında gözler yeniden gri metale çevrildi. 2026 yılının Ocak ayında spot piyasada ons başına 100 dolar seviyesinin üzerine çıkan gümüş, sonraki dönemde gerileyerek haziran ayı sonunda yaklaşık 55,69 dolarla son yedi ayın en düşük seviyesine indi. Piyasada yaşanan son dalgalanmalarla birlikte gözler yeniden gümüş fiyatlarına çevrildi.

TEKNİK GÖRÜNÜMDEKİ KIRILGANLIK DEVAM EDECEK



Haziran ayında 64,50 dolar seviyesindeki kritik teknik destek noktasının altına inen gümüşte son yükselişe rağmen temkinli görünüm sürüyor. Finans analistlerine göre, fiyatların orta vadeli hareketli ortalamaların üzerinde güçlü şekilde kalıcı olamaması halinde teknik görünümdeki kırılganlık devam edecek.



Bu kapsamda bankacılık devleri arasında yer alan JP Morgan’dan 2026 yılı için dikkat çeken bir fiyat tahmini geldi.



Piyasalara yönelik değerlendirmeleriyle ön plana çıkan JP Morgan 2026 yılı boyunca fiyatların dengelenmesini öngörüyor. Bankanın analizine göre, ons başına ortalama 81 dolar seviyesinde işlem görecek.

Wall Street’teki genel beklentiler ise 2026 yılının sonuna doğru gümüş fiyatlarının 70 ila 80 dolar bandında şekilleneceğini öngörüyor. Öte yandan ABD Doları’nda kalıcı mikroekonomik zayıflama yaşanmasının gümüşte yukarı yönlü hareketliliği artırabileceğini de dikkat çekiliyor.

Bu hafta yaşanan yükselişte ABD’den gelen zayıf istihdam verileri de etkili oldu. Haziran ayına ilişkin tarım dışı istihdam verisi piyasalardaki 110 bin kişilik beklentiye karşılık 57 bin kişi olarak açıklandı. Eylül ayında faiz artırma ihtimali yüzde67 seviyesinden yüzde 50’nin altına gerilerken ABD dolarındaki değer kaybı ile hazine tahvili getirilerindeki düşüşün değerli metallere yönelik talebi desteklediği belirtildi.



ABD’de 4 Temmuz tatili öncesinde işlem hacimlerinin düşük seyretmesi de fiyat hareketlerinde etkili oldu. Gün içerisinde yaşanan yükselişte algoritmik işlemlerin kısa pozisyon kapatmaya yönelik alım emirlerinin tetiklenmesinde etkili olduğu ifade edildi.

ARZ AÇIĞI SÜRÜYOR



Gümüş fiyatları üzerinde etkili olan temel gelişmeler arasında arz talep dengesi de kritik rol oynuyor. Elektrikli araç altyapısı ile yapay zeka donanımlarında artan gümüş kullanımı fiziki arz açığının üst üste altıncı yıla taşınmasına katkı sağlıyor. Bununla birlikte güneş paneli üreticilerinin maliyetleri azaltmak amacıyla bir güneş hücresinde kullanılan gümüş miktarını düşürmeye başlaması kısa vadede sanayi kaynaklı talep üzerinde baskı oluşturan unsurlar arasında gösteriliyor.