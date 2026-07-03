Banka müdürü kasadan milyonları çaldı: Anlamasınlar diye yerine oyuncak para bıraktı

Güney Kore'nin Kuzey Gyeongsang bölgesindeki Gyeongju şehrinde bulunan bir Saemaul Credit Union bankası şubesi, eşi benzeri görülmemiş bir hırsızlık olayına sahne oldu. Şubede az çalışan olmasını fırsat bilen banka müdürü, her gün tek başına girdiği ana kasayı boşalttı. İnternet üzerinden ördek figürlü oyuncak para sipariş eden müdür, kasadaki gerçek banknotları bu sahte paralarla değiştirdi.

Müdürün kasadan toplam 70 milyon won, yani yaklaşık 45 bin dolar (2 milyon 138 bin TL) çaldığı saptandı. Zanlının hırsızlık yaparken, ülkede yaygın kullanılan 50 bin won'luk banknotları hedef aldığı belirlendi. Sosyal medyada oyuncak paraların fotoğraflarının yayılması ise olayı dünya gündemine taşıdı.

HIRSIZLIĞI İŞ ARKADAŞI ELE VERDİ

Müdürün kasadaki hareketlerinden şüphelenen bir banka çalışanının durumu üst yönetime bildirmesiyle büyük vurgun ortaya çıktı. Chosun Daily'nin haberine göre, banka müfettişlerinin kasada yaptığı inceleme sonucunda hırsızlık yöntemi kısa sürede deşifre edildi.

Skandalın patlak vermesinin ardından Saemaul Credit Union yönetimi resmi bir açıklama yayımladı. Banka yönetiminden yapılan açıklamada, "Olaydan sorumlu banka müdürü işten çıkarılmıştır. Kendisi çalınan parayı iade etmiş olup, banka bu meseleyi kapanmış olarak kabul etmektedir" ifadelerine yer verildi. Bankanın olayı adli makamlara taşımak yerine kendi içinde kapatmayı seçmesi ise dikkat çekti.