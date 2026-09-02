Gram altında deprem! Bir aşağı bir yukarı sarsılıyor: Cuma gününü bekliyorlar

Amerika Birleşik Devletleri ordusunun İran topraklarındaki hedeflere yönelik saldırı başlatmasının ardından İran basınında yer alan bilgiler, ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası, Bender Abbas ve Sirik bölgelerinde şiddetli patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.

Yaşanan bu jeopolitik gelişmeler küresel finans piyasalarında günün sarsıntılı başlamasına neden olurken, piyasa aktörleri ile kuyumcular tüm dikkatlerini cuma günü açıklanacak verilere ve bölgedeki askeri hareketliliğe çevirdi.

ALTIN FİYATLARINDA SERT GERİ ÇEKİLME

Saldırı haberlerinin ardından kıymetli madenler cephesinde ani bir düşüş dalgası gözlendi.

Gram altın sabah 6 bin 601 liraya sert bir düşüş yaptı. Ons altın gece saatlerinde 4 bin 290 dolar seviyesine kadar gerileyerek adeta çakıldı.

Ancak günün ilerleyen saatlerinde altın fiyatları yukarı yönlü harekete geçti. Gram altın saat 15:00 itibariyle 6 bin 717 lirayı gördü.

Ons altın ise 4 bin 333 dolardan işlem görüyor.

BRENT PETROL 97 DOLARI AŞTI

Hürmüz Boğazı ve Orta Doğu coğrafyasındaki askeri tırmanış doğrudan enerji piyasalarını vurdu. Çatışma ortamının körüklediği endişelerle Brent petrolün varil fiyatı 97,03 dolar seviyesine kadar tırmanarak sert bir yükseliş kaydetti. Petrol fiyatları şu saatlerde 94 dolardan işlem görüyor.

PİYASALARIN KADERİNİ BELİRLEYECEK İSTİHDAM VERİSİ

Küresel piyasalar fırtınalı bir seyir izlerken tüm gözler cuma günü Amerika Birleşik Devletleri’nden duyurulacak kritik Tarım Dışı İstihdam verisine kilitlendi.

Kapalıçarşı’daki sarraflardan mahalle arasındaki kuyumculara, bireysel yatırımcılardan fon yöneticilerine kadar geniş bir kesim ağustos ayı rakamlarını bekliyor.

Temmuz ayında eksi 23 bin seviyesine gerileyerek piyasalarda şok yaratan verinin ardından, ağustos ayında 58 bin artış bekleniyor.

BEKLENTİLER VE SONUÇLAR

Açıklanacak rakamların seyrine göre öne çıkan iki farklı senaryo bulunuyor. Beklentinin üzerinde pozitif gelmesi durumunda ABD ekonomisinin güçlü duruşunu koruduğu algısıyla dolar küresel ölçekte güç kazanabilir ve ons altın fiyatlarında aşağı yönlü satış baskısı yaratabilir.

Beklentinin altında kalması veya negatif gelmesi halinde ise ekonomik yavaşlama endişeleri tırmanacak, güvenli liman arayışı hız kazanacak ve bu tablo altın fiyatlarını yukarı yönlü destekleyecektir.