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Halk TV Ekonomi Gözlük devine indirim ve kampanya yasağı

Gözlük devine indirim ve kampanya yasağı

Ray-Ban, Oakley ve Persol gibi dünya devlerinin üreticisi EssilorLuxottica Rekabet Kurumu'na verdiği taahhütler kapsamında Atasun'a indirim ve kampanya yapmayacak.

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Gözlük devine indirim ve kampanya yasağı

Optik ve güneş gözlüğü sektöründe dengeleri değiştirecek kritik bir karara imza atıldı. Rekabet Kurumu, Ray-Ban, Oakley, Persol ve Vogue Eyewear gibi dünyaca ünlü markaların üreticisi konumundaki EssilorLuxottica hakkında yürütülen soruşturmayı, firmanın sunduğu bağlayıcı taahhüt paketiyle tamamladı.

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Alınan bu kararla birlikte, pazarın en güçlü aktörü olan firmanın Atasun Optik ile kurduğu ticari ağ ve bağımsız optik işletmelerine dönük adımları yeniden düzenlendi.

ATASUN'A AYRICALIKLI İNDİRİM VE KAMPANYA DÖNEMİ BİTTİ

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Kabul edilen taahhüt çerçevesinde EssilorLuxottica, üç sene boyunca markalı güneş gözlüğü ile optik çerçeve temininde Atasun Optik’e, pazardaki diğer bağımsız optisyenlerden ayrı ya da özel indirim ve kampanya imkanı tanıyamayacak.

Bu adımla, bağımsız optik dükkanları ile perakende zinciri Atasun arasındaki eşit olmayan rekabet koşullarının engellenmesi amaçlanıyor.

Rekabet Kurumu’nun kabul ettiği taahhüt belgesinde sektördeki küçük işletmelerin haklarını gözeten şu hususlar yer aldı:

  • Cam kesme makineleriyle beraber sağlanan paketlerde optik mağazalarının cam tedarik taahhüdü müddeti en çok 18 ayla kısıtlandı.
  • Optik mağazalarının sadece EssilorLuxottica firmasından mal alma zorunluluğu kaldırıldı ve bu durumun bütün bağıtlarda açıkça yazılması kararlaştırıldı.
  • Cam kesme makineleri kanalıyla ulaşılan rakip optik mağazalarına ait herhangi bir ticari veri ya da satış detayı Atasun Optik'e aktarılmayacak.
  • Yeni düzenlenecek tedarik bağıtlarında kontakt lens alımına bağlanan çapraz indirim süreçlerine son verildi.

UYGULAMA SÜRESİ 2 VE 3 YIL OLACAK

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Soruşturma sürecini noktalayan taahhüt paketi, kapsadığı kuralların türüne göre iki ve üç yıllık zaman dilimleri süresince yürürlükte kalacak.

Devreye sokulan bu önlemlerle perakende gözlük sektöründe bağımsız optisyenlerin pazardaki varlığının ve serbest piyasa şartlarının muhafaza edilmesi hedefleniyor.

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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