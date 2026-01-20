Rekabet Kurulu'ndan optik devine soruşturma!

Rekabet Kurulu, Türkiye optik sektörünün en baskın gücü konumundaki EssilorLuxottica S.A. hakkında, piyasadaki rekabeti bozduğu gerekçesiyle resmi soruşturma açılmasına karar verdi. Kurum tarafından paylaşılan bilgilere göre, şirket hakkında yürütülen ön araştırma tamamlandı ve elde edilen bulgular ciddi bir ihlal şüphesini ortaya koydu.

ÜRÜN YELPAZESİNDE TEKELCİ KUŞATMA ŞÜPHESİ

Kurulun incelemesi; gözlük camlarından kontakt lenslere, optik makinelerinden sarf malzemelerine kadar oldukça geniş bir alanı kapsıyor. Şirketin, bu ürünlerin toptan satışı ve dağıtımı süreçlerinde çeşitli yöntemlerle "fiili münhasırlık" oluşturduğu üzerinde duruluyor. Bu durum, şirketin piyasada rakiplerinin varlık göstermesini engellediği ve satıcıları sadece kendi ürün grubuna mecbur bıraktığı şüphesini kuvvetlendiriyor.

DEV MARKALARI ÇATISI ALTINDA BULUNDURUYOR

Soruşturmanın hedefindeki EssilorLuxottica, Türkiye’de yaygın mağaza ağına sahip olan Atasun Optik’in yanı sıra dünya çapında bilinen Ray-Ban, Vogue ve Oakley gibi markaların da ana sahibi konumunda bulunuyor. Pazardaki bu devasa hakimiyetin, Kanun’u ihlal edecek şekilde kullanılıp kullanılmadığı soruşturma sonucunda netleşecek.

Rekabet Kurulu'nda yer alan bilgiye göre soruşturmaya konu olan fiili münhasırlık şu anlama geliyor: