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Halk TV Ekonomi Geçen yıl herkesin aldığı metal en dibi gördü

Geçen yıl herkesin aldığı metal en dibi gördü

Ortadoğu’da tırmanan ABD-İran gerilimi küresel piyasalarda dengeleri altüst etti. Petrol fiyatları tırmanışa geçerken, bu durumun enflasyonu tetikleyeceği ve merkez bankalarının faiz indirimlerini erteleyeceği beklentisi gümüşü vurdu.

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Geçen yıl herkesin aldığı metal en dibi gördü

ABD ve İran arasındaki askeri gerilimin yeniden alevlenmesi, küresel emtia piyasalarında sert hareketlere neden oldu.

ABD’nin İran içerisindeki hedeflere yönelik düzenlediği yeni saldırılar, enerji arzına ilişkin tedirginlikleri artırarak petrol fiyatlarının hızla yükselmesine yol açtı.

FAİZ ENDİŞESİ DEĞERLİ METALLERİ VURDU

Piyasalarda, yükselen petrol fiyatlarının küresel enflasyonu tekrar tetikleyebileceği görüşü hakim. Analistler, bu durumun merkez bankalarının faiz indirimlerini geciktirebileceği ihtimalini güçlendiriyor.

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Bu beklentiler, herhangi bir faiz getirisi olmayan değerli metaller üzerinde ciddi bir satış baskısı oluşturuyor.

KASIM 2025'TEN BERİ GÖRÜLMEYEN SEVİYE

Yaşanan bu gelişmelerin ardından gümüş fiyatlarında belirgin bir geri çekilme yaşandı. Ons gümüş, gün içerisinde yüzde 3,6 oranında değer kaybı yaşayarak 55,50 doların altına geriledi. Bu kayıpla birlikte değerli metal, Kasım 2025 tarihinden bu yana kaydedilen en düşük seviyeye ulaşmış oldu.

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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