Fonlarda iki haftalık kayıp yüzde 35'e dayandı

Yatırım fon krizinin etkileri ve çözüm adımları sürerken fon yatırımcıları paralarını ne zaman ve ne kadarını alabileceği derdinde. Tasfiye kapsamındaki fonları menkul kıymet bazında inceleyen Gedik Yatırım analistleri şimdiden fon portföylerinin yüzde 34,3’ünün buharlaştığına dikkat çekti.

129 FONUN DAĞILIMI NASIL?

Raporda tasfiye kapsamında olup Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) verisine ulaşılabilen 129 fonun 15’inin para piyasası fonu (11 para piyasası fonu, 4 serbest para piyasası fonu), 114’ünün para piyasası fonu dışı fon (112 serbest, 2 hisse senedi yoğun fon) olduğu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre bu fonlarda 455 bin 758 tekil yatırımcı bulunduğu yer aldı.

Analize göre 30 Eylül 2026 itibarıyla tasfiye kapsamındaki fonların büyüklüğü 652,3 milyar Türk lirası oldu. Bunun 305,1 milyar Türk lirası para piyasası fonlarında, 347,2 milyar TL para piyasası fonu dışı fonlarda yer aldı. Alım satıma kapatılan 103,7 milyar TL ile birlikte işleme kapalı toplam büyüklük 756 milyar Türk lirasına ulaştı; bu tutar 31 Ağustos’ta 1.470,4 milyar TL'ydi. Fonlar işleme kapalı olmasına karşın tasfiye kapsamındaki büyüklük 15–30 Eylül arasında yüzde 34,3 geriledi. Bu düşüş büyük ölçüde portföylerdeki payların fiyat kaybını yansıttı.

İKİ FONUN TASFİYESİ KRİTİK ÖNEMDE

“Büyüklük belirgin biçimde yoğunlaşmış” diyen analistler tasfiye kapsamındaki varlıkların yüzde 76,5’inin tek bir Portföy Yönetim Şirketi'nin (PYŞ) 6 fonunda toplandığını ve bu fonlardan ikisinin tek başına toplamın yüzde 72’sini oluşturduğunu vurguluyor.

Yani sürecin genel seyri büyük ölçüde bu iki fonun tasfiyesine bağlı. Portföy dağılım raporlarını kamuya açıklayan fonların varlık dağılımlarını ve pozisyon detaylarını derleyen rapora göre tasfiye kapsamındaki 129 fondan 48’inin portföy içeriğine ulaşıldı: 15 para piyasası fonunun tamamı ile 33 para piyasası fonu dışı fon (31 serbest, 2 hisse senedi yoğun fon). Fon sayısı sınırlı görünse de bu 48 fon, tasfiye kapsamındaki büyüklüğün yaklaşık yüzde 87’sini temsil ediyor. Alım satıma kapatılan ve Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda işlem gören 69 fonun tamamının içeriğine de ulaşan analistler likiditesi sınırlı varlıkları iki grupta tanımladı: Hisseler ve borçlanma araçları.

TEMİNAT YOLUYLA MARUZİYET

Rapora göre tasfiye kapsamındaki fonlarda likiditesi sınırlı olabilecek varlıkların payı doğrudan tutulan ve ters repo/pay senedi repo işlemlerinde teminat olarak alınan kıymetler birlikte değerlendirildiğinde yüzde 58,6 (yaklaşık 334 milyar Türk lirası).

Ancak tablo homojen değil. Para piyasası fonlarında doğrudan tutulan oran yalnızca yüzde 6,9; repo teminatları dahil edildiğinde yüzde 40,0’a çıkıyor (22.4 puanı pay senedi repo teminatı). Para piyasası fonu dışı fonlarda oran yüzde 80,1. Sonucu belirleyen asıl unsur, Tera Portföy’ün iki para piyasası/serbest fonu ile hisse senedi fonu. Bu üç fon hariç tutulduğunda oran yüzde 23,2’ye iniyor; kalan fonlarda portföylerin dörtte üçünden fazlası görece likit varlıklardan oluşuyor.

Teminat yoluyla maruziyet iki farklı işlem türünden kaynaklanıyor. Ters repo işlemlerinde karşı tarafın vadede ödeme yapmaması halinde teminat fona kalır; bu kalem doğrudan bir risk olarak değerlendirilmelidir. Pay Senedi Repo Pazarı işlemlerinde ise takas Takasbank tarafından yürütüldüğünden karşı taraf riskinin daha sınırlı olması beklenir. Para piyasası fonlarındaki yüzde 33,0’lık teminat maruziyetinin 22.4 puanı pay senedi repo, 10.6 puanı ters repo işlemlerinden kaynaklanmakta; pay senedi repo hariç tutulduğunda bu fonlardaki oran yüzde 17,6’ya iniyor.

İKİ BÜYÜK PARA PİYASASI FONUNDA MARUZİYET NE?

Teminat yoluyla maruziyet, Tera Portföy Para Piyasası (TL) Fonu’nda yüzde 39,6, Pusula Portföy Para Piyasası (TL) Fonu’nda ise yüzde 43,1 seviyesinde. Bu işlemlerin vadesinde karşı tarafça ödenmemesi halinde fonlara likiditesi düşük paylar ve grup şirketi Özel Kesim Tahvili (ÖST) gibi teminatlar kalacak.

Bu nedenle para piyasası fonlarında repo taraflarının ödeme performansı yakından izlenmeli. Bununla birlikte teminat yoluyla maruziyetin yaklaşık üçte ikisi Borsa İstanbul Pay Senedi Repo Pazarı işlemlerinden kaynaklanıyor. Bu pazarda takas Takasbank tarafından yürütüldüğünden, karşı taraf riskinin ters repolara göre daha sınırlı olması bekleniyor.

Raporda TEFAS verilerine dayalı hesaplamalara göre tasfiye kapsamındaki fonların toplam büyüklüğü 30 Eylül 2026 itibarıyla 652,3 milyar Türk lirası. Bu tutar 31 Ağustos 2026’da 1.233,2 milyar Türk lirası, fonların işleme kapatılmasından hemen önce 15 Eylül 2026’da ise 992,5 milyar Türk lirası idi. Fon bazındaki yatırımcı sayılarının toplamı 722 bin 915’tir; aynı yatırımcının birden fazla fonda bulunabilmesi nedeniyle bu rakam Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) tekil yatırımcı sayısından yüksek.

100 TÜRK LİRASI'NIN YATIRIMI KAÇA DÜŞEBİLİR?

Yatırımcı açısından asıl soru, tasfiye sonunda fon değerinin ne kadarının nakde dönüşebileceğini vurgulayan Gedik Yatırım analistleri bunu bugünden kesin olarak bilmenin mümkün olmadığını kaydetti. Ekonomim'den Şebnem Turhan'ın aktardığına göre analistler ancak likiditesi sınırlı varlıkların hangi değerden satılabileceğine ilişkin farklı varsayımlarla bir çerçeve çizilebileceğini kaydetti.

Analizde likit varlıkların değerinden nakde döndüğü, likiditesi sınırlı hisse ve borçlanma araçlarının ise senaryoya göre değer kaybıyla satıldığı varsayıldı. Repo işlemlerinde fonun alacağı, karşı tarafın vadede ödeyeceği nakit olurken; teminat ancak karşı taraf ödeme yapmazsa fona kalmakta ve bu durumda değer kaybına uğratıyor. Ödeme yapmayacağını açıklamış ihraççıların borçlanma araçları tüm senaryolarda sıfır değerle hesaplandı. Buna göre yapılan duyarlılık analizinde her 100 Türk liralık fon değerinin yaklaşık nakit karşılığı 4 senaryo üzerinden incelendi.

Gedik Yatırım analistlerinin hesaplamasına göre para piyasası fonlarında hafif senaryoda her 100 Türk liralık fon değerinin 97 Türk lirasının geri alınması olasılık dahilinde. Rakam orta senaryoda 91 Türk lirasına, ağır senaryoda 81 Türk lirasına çok ağır senaryoda ise 68 Türk lirasına düşüyor.

Hisse ve serbest fonlar içinse hafif senaryoda 100 Türk lirasının 84 Türk lirasının, orta senaryoda 68 Türk lirasını, ağır senaryoda 52 Türk lirasını, çok ağır senaryoda ise 36 Türk lirasının geri alınma ihtimali bulunuyor. Bu tablo Tera Portföy'ün üç fonu dışarıda bırakıldığında ise daha olumluya dönüyor.

PARANIN YARISI BU YIL İÇİNDE GİRDİ

Gedik Yatırım'ın analizine göre Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) verisi bulunan ve tasfiye kararı verilen 129 fona ihraçlarından bu yana nette yaklaşık 322 milyar Türk lirası giriş oldu. Bu girişler gün bazında fonlama maliyetiyle bugüne taşındığında, tutarın bugünkü değeri yaklaşık 497 milyar Türk lirasına ulaşıyor. Girişlerin önemli bir bölümü yakın döneme ait.

Yalnızca 2026 yılında nette yaklaşık 163 milyar Türk lirası giriş gerçekleşirken bu tutarın bugünkü değeri 220 milyar Türk lirası. Yani, ihraçtan bu yana gerçekleşen net girişlerin yaklaşık yarısı bu yıl içinde fonlara girdi. Fonların 30 Eylül 2026 itibarıyla 652,3 milyar Türk lirası olan büyüklüğü, net girişlerin fonlama maliyetiyle hesaplanan bugünkü değerinin yaklaşık 156 milyar Türk lirası üzerinde.

Bu fark, fon değerlerinin önemli bir bölümünün nakit girişinden değil portföy değerlemelerinden kaynaklandığına işaret ediyor ve likiditesi sınırlı varlıkların tasfiyede hangi fiyattan nakde dönüşeceği sorusunu daha da kritik hale getiriyor.