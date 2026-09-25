Fon soruşturmasında gözaltına alınmışlardı: 13 kişi adliyede

Sermaye piyasasında şüpheli işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin adliyeye sevk edilme işlemleri devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Denetleme Raporunda Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret AŞ (AZTEK) payında piyasa dolandırıcılığı gerçekleştirdiği tespit edilen ve gözaltına alınan 13 şüpheli daha Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

FON SKANDALINDA 12 GİZEMLİ İSİMDEN KALANLARA DA OPERASYON

Öte yandan kapalı fonda işlem yaparak krizin başını çeken ve bugüne kadar adı açıklanmayan 12 kişinin isimleri belli oldu. Bugün bu 12 kişiden 7 sine yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Kapalı fonda işlem yapan 12 kişinin listesi şöyle: