Fon soruşturmasında gözaltına alınmışlardı: 13 kişi adliyede
Sermaye piyasalarına yönelik soruşturmalarda SPK denetleme raporunda AZTEK payında piyasa dolandırıcılığı yaptığı belirlenen ve gözaltına alınan 13 şüphelinin adliyeye sevk edildi.
Sermaye piyasasında şüpheli işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin adliyeye sevk edilme işlemleri devam ediyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Denetleme Raporunda Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret AŞ (AZTEK) payında piyasa dolandırıcılığı gerçekleştirdiği tespit edilen ve gözaltına alınan 13 şüpheli daha Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.
FON SKANDALINDA 12 GİZEMLİ İSİMDEN KALANLARA DA OPERASYON
Öte yandan kapalı fonda işlem yaparak krizin başını çeken ve bugüne kadar adı açıklanmayan 12 kişinin isimleri belli oldu. Bugün bu 12 kişiden 7 sine yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Kapalı fonda işlem yapan 12 kişinin listesi şöyle:
|Ad Soyad
|Durum
|Serdar Turhan
|Daha önce adli işlem başlatıldı.
|Fatmagül Lafçı
|3. dalga operasyonda gözaltına alındı.
|Necmettin Enes Töbü
|3. dalga operasyonda gözaltına alındı.
|Engin Geylan
|3. dalga operasyonda gözaltına alındı.
|Niyazi Derindağ
|3. dalga operasyonda gözaltına alındı.
|Ahmet Özcan
|Daha önce adli işlem başlatıldı.
|Hacı Bayram Adıyaman
|3. dalga operasyonda gözaltına alındı.
|Selay Turhan İnce
|Firari, aranıyor.
|Yunus Caf
|3. dalga operasyonda gözaltına alındı.
|Mustafa Bor
|Daha önce adli işlem başlatıldı.
|Muhammet Yarız
|Daha önce adli işlem başlatıldı.
|Mehmet Salih Turhan
|Daha önce adli işlem başlatıldı, aranıyor.