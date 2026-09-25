Son dakika | Fon skandalında 3. dalga: 12 kişi tespit edildi

Pusula Holding kapalı fon sisteminde işlem gerçekleştiren ve günlerdir "Kim bu gizemli 12 kişi' sorularına yol açan isimler tespit edildi. Operasyonda 7 şüpheliden 6'sı yakalanarak gözaltına alındı 1 şüphelinin firari olduğu tespit edildi.

GÖZALTINA ALINANLARIN TAM LİSTESİ

Fatmagül Lafçı: Kale Taahhüt İnşaat AŞ İdari İşler Müdürü

Necmettin Enes Çöbü: Usul Otomotiv Filo Kiralama AŞ Genel Müdürü

Engin Geylan: Katılım Evim Tasarruf Finansman AŞ Satın Alma Yöneticisi / Müdürü

Niyazi Derindağ: Katılım Evim Tasarruf Finansman AŞ İcra Denetçisi

Hacı Bayram Adıyaman: Katılım Evim Tasarruf Finansman AŞ Uzmanı

Yunus Casta: MİEM Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ Bilgi İşlem Destek Uzmanı

Selahattin Turhan İnce: Oda Katılım Evim Tasarruf Finansman AŞ İnsan Kaynakları Müdürü (Firari)

GİZEMLİ 12 KİŞİ

Fon skandalı ülke gündemine otururken, kapalı fonda olan ve yüz binlerce kişinin uçarken kârına kâr katan 12 kişi çok konuşulmuştu.

KAPALI FONDA 4 YIL SAKLANAN 12 KİŞİ DEMİŞ AÇIKLAMIŞTI

Ekonomist Kerim Rota Halk TV ekranlarında bu konuya ilişkin geçtiğimiz hafta şunları söylemişti:

“2021 yılında kuruluyor, Temmuz 2025’e kadar kapalı fon olarak hayatına devam ediyor, yani içinde sadece 12 kişi var. Bunların kim olduğu bilinmiyor, bunların açıklanması lazım. 4.5 senelik süre içerisinde bu fonun değeri 524 kat artıyor. 1 milyon lira yatıran birinin parası 524 milyon lira oluyor. Sonra SPK’ya gidiyorlar, fonun vatanadaşa satılmasına izin alıyorlar.”

Bu arada milyonlarca küçük yatırımcının varlığı fonlarda kilitli kalırken, tasfiye sürecini yönetmek üzere İş Bankası ve Ziraat Bankası görevlendirildi.