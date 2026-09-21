Fon skandalının kilit ismi Emre Tezmen'in babası eski bakan çıktı! Toplam 2,4 milyar dolarları varmış

Tera Holding’in kurucusu Emre Tezmen ile babası Oğuz Tezmen, henüz altı ay önce milyarderler listesine girmeleriyle gündeme geldiği ortaya çıktı. Forbes Türkiye'nin 10 Mart 2026’da yayımladığı dolar milyarderleri listesine göre Emre Tezmen’in serveti 1,3 milyar, Oğuz Tezmen’in serveti ise 1,1 milyar dolardı.

BABA TEZMEN'İN YOLU MALİYE VE MİLLİ PİYANGO İLE BAŞLADI

1948 yılında İstanbul’da doğan Oğuz Tezmen, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. İktisatçı olan Tezmen, kamu kariyerine Maliye Bakanlığında başladı. Hesap uzmanlığı ve Gelirler Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Tezmen’in kariyerindeki önemli duraklardan biri Milli Piyango İdaresi oldu. Kurumun resmî kayıtlarına göre 2 Haziran 1987 ile 20 Aralık 1989 tarihleri arasında genel müdürlük yaptı.

Oğuz Tezmen daha sonra DPT Müsteşar Yardımcılığı, Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarlığı, Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini üstlendi.

BÜROKRASİDEN SİYASETE

Tezmen’in kamu kariyeri bürokrasiyle sınırlı kalmadı. TBMM’nin resmî özgeçmişine göre Meclis dışından Ulaştırma Bakanı olarak görevlendirildi. 1997 yılında devlet memurluğundan emekli oldu.

18 Nisan 1999 seçimlerinde DYP’den Bursa Milletvekili seçilen Tezmen, TBMM’nin 21’inci döneminde Plan ve Bütçe Komisyonunda görev aldı. Böylece kariyerine Maliye Bakanlığı ve Milli Piyango’da başlayan Tezmen; DPT, Ulaştırma Bakanlığı, Türk Telekom, THY ve TBMM’ye uzanan geniş bir görev geçmişine sahip oldu.

MİLLİ PİYANGO'YA ÖZEL SEKTÖRDEN DÖNDÜ

Oğuz Tezmen’in kariyerindeki dikkat çekici gelişmelerden biri 2014 yılında yaşandı. Milli Piyango’ya ait şans oyunlarının 10 yıllık lisans hakkı için 15 Temmuz 2014’te yapılan özelleştirme ihalesinde en yüksek teklifi Net Şans-Hitay Ortak Girişim Grubu verdi. Teklifin tutarı 2 milyar 755 milyon dolar artı KDV olarak açıklandı.

İhalenin ardından faaliyetleri yürütmek amacıyla Net Piyango ve Şans Oyunları Ticaret AŞ kuruldu. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığına, Milli Piyango’nun eski Genel Müdürü Oğuz Tezmen getirildi. Yönetim kurulunda oğlu Emre Tezmen de yer aldı.

2014'TE Emre Tezmen, ihaleye Net Şans Oyunları Yatırım AŞ üzerinden katıldıklarını belirtti. Tezmen, kendisi ile babasının şirkette toplam yüzde 5 pay sahibi olduğunu açıkladı. Böylece Oğuz Tezmen, yaklaşık 25 yıl önce yönettiği Milli Piyango’nun lisans ihalesinde bu kez özel sektör tarafında yer aldı.

Patronlardünyası'ndan Toygun Atilla'nın haberine göre; Net Şans-Hitay Ortak Girişim Grubu ihaledeki en yüksek teklifi vermesine rağmen lisansı devralamadı. Özelleştirme İdaresi tarafından sözleşmenin imzalanması için tanınan süre, grubun talebi üzerine 26 Şubat 2015’ten 15 Nisan 2015’e kadar uzatıldı.

Ancak gerekli yükümlülükler belirlenen süre içinde yerine getirilemediği için devir işlemi tamamlanmadı. Baba ve oğulun yolu Tera’da birleşti

BABA OĞUL TERA'DA BULUŞTU

Tezmen ailesinin sonraki döneminde Tera öne çıktı. Tera Yatırım’ın resmî kayıtlarında Oğuz Tezmen Onursal Başkan, Emre Tezmen ise Yönetim Kurulu Başkanı olarak yer aldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndaki verilere göre Emre Tezmen’in Tera Yatırım Menkul Değerler’deki doğrudan payı yüzde 31,90, Oğuz Tezmen’in payı ise yüzde 25,17 oldu. Baba ile oğlun doğrudan paylarının toplamı yüzde 57,07’ye ulaştı.

Oğuz Tezmen uzun yıllar üstlendiği kamu görevleri ve siyasi kariyeriyle tanınırken, 17 Eylül 2026’da bu kez oğlu Emre Tezmen gündeme geldi.

Tera Grubu’nun başındaki Emre Tezmen’in adı, Pusula Finans Holding ve bağlı finans şirketlerinin devralınmasına ilişkin süreçle öne çıktı. Fon piyasasında yaşanan gelişmelerin ardından Tezmen hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildiği kamuoyuna yansıdı.

NELER OLMUŞTU?

Baba oğlun Tera Yatırım’daki hisseleri üzerinden hesaplanan toplam serveti 2,4 milyar dolara ulaşıyordu. Ancak bu tablonun üzerinden yaklaşık altı ay geçtikten sonra Tera Grubu, yüz binlerce yatırımcıyı etkileyen fon krizi ve sermaye piyasası soruşturmasıyla gündeme geldi.

HER ŞEY 14 EYLÜL'DE BAŞALDI

Krize giden süreçteki en dikkat çekici gelişmelerden biri 14 Eylül’de yaşandı. Tera Grubu, Pusula Finans Holding ile bağlı şirketlerinin devri konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.

İktisat Katılım Bankası, Katılımevim, Birevim Tasarruf Finansman, Pusula Menkul ve portföy yönetim şirketlerini kapsayan devir için resmî izin sürecine geçildiği belirtildi. Emre Tezmen, Pusula Finans Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı’na getirildi.

Tezmen, açıklamasında Pusula Holding’in artık Tera Grubu bünyesine katıldığını savundu. Müşterilerin yatırdığı “her kuruşun” kendileri için önemli bir sorumluluk olduğunu söyledi.

İKİ GÜN SONRA İKİ FONDA TEMERRÜT OLUŞTU

Bu açıklamadan yalnızca iki gün sonra Tera Portföy’ün yönettiği fonlardaki likidite krizi ortaya çıktı. Şirket, Tera Portföy Hisse Senedi Fonu ile Tera Portföy Para Piyasası Fonu’nda katılma payı iade ödemelerinin yapılamadığını ve temerrüt oluştuğunu Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdi.

Altı fonda ödeme ve değerleme esasları da değiştirildi. Daha önce iki iş gününde yapılan ödemelerin, fiyat hesaplama tarihini izleyen 10’uncu iş gününde gerçekleştirileceği açıklandı. Bu fonlardan yalnızca birinin 102 binden fazla yatırımcısı ve 243,6 milyar liralık büyüklüğü bulunuyordu.

Gelişmeler, Borsa İstanbul’da kayıpların yüzde 6’ya ulaştığı ve devre kesicinin çalıştığı gün yaşandı.

Emre Tezmen, fonlardaki sorunu “geçici likidite sıkıntısı” olarak tanımladı. Tera Grubu’nun Pusula Finans Holding bünyesindeki kuruluşlar ile yatırımcıların zarar görmemesi için sorumluluk üstlendiğini öne sürdü.

Yaşananların “planlı, kasıtlı ve organize bir spekülatif saldırı” olduğunu savunan Tezmen, açıklamasında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olan “saygı, sevgi ve inancının” sürdüğünü de belirtti.

ÖNCE YURT DIŞI YASAĞI GELDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Pusula-Tera soruşturması kapsamında 17 Eylül’de Emre Tezmen hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Aynı soruşturmada Muhammet Yarız tutuklanırken Namık Kemal Gökalp, İbrahim Bekçi ve Altunç Kumova gözaltına alındı. Tezmen’in yanı sıra Enver Çevik, Serdar Turhan ve Kemal Akkaya hakkında da yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.

Soruşturmanın genişlemesiyle haklarında tedbir uygulanan kişilerin sayısı daha sonra arttı. Tezmen’in de bulunduğu 48 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildiği açıklandı.

Pusula Finans Holding’in yönetimine getirildiği 14 Eylül’de açıklanan Emre Tezmen, dört gün sonra görevinden ayrıldı.

Tera Yatırım, Tezmen ile Erkan Kilimci’nin Pusula Finans Holding’deki yönetim kurulu üyeliklerinden, ticaret sicilinde herhangi bir tescil işlemi yapılmadan önce ayrıldıklarını bildirdi.

Böylece devir anlaşması, yönetim değişikliği ve yatırımcıların paralarının kilitlendiği fon kriziyle başlayan süreç kısa sürede adli soruşturmaya dönüştü.

GÖZALTINA ALINDI

Soruşturmanın 19 Eylül’deki operasyonunda Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen gözaltına alındı. Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ile Tera yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin de gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

Sermaye Piyasası Kurulu da Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Bulls portföy yönetim şirketlerinin kurucusu olduğu 131 fon hakkında tasfiye kararı aldı. Şirketlerin Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu’nda işlem gören yatırım fonları işlemlere kapatıldı.

BABA TEZMEN'İN İSMİ ŞİMDİLİK GEÇMEDİ

Forbes’un listesinde 1,1 milyar dolarlık servetiyle yer alan Oğuz Tezmen’in adı, soruşturma kapsamında açıklanan gözaltı ve tedbir kararlarında bulunmuyor. Baba Tezmen’in haberle bağlantısını, Tera Yatırım’daki hisseleri ve oğluyla birlikte ulaştığı toplam 2,4 milyar dolarlık servet oluşturuyor.