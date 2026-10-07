Fon skandalı sonrası Türkiye'ye sırtını döndüler! Merkez Bankası'nın eski ismi açıkladı
Fon skandalı Borsa İstanbul'da dev kayıplara yol açarken, yabancı yatırımcının Türkiye piyasalarındaki ağırlığı son 20 yılın en düşük seviyesine indi.
Fon skandalının yarattığı yıkım dört bir yana yayılmaya devam ediyor.
SON 20 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski Başekonomisti Hakan Kara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yabancı yatırımcının skandal sonrası borsadaki durumunun değiştiğini duyurdu.
Kara, "Yabancıların tuttuğu devlet tahvili ve hisse senetleri, milli gelirimize oranla son 20 yılın en düşük seviyesinde" dedi.
BORSADA BÜYÜK VURGUN
Borsada sonların gerçek dışı işlemler ile paylarını elinde tuttuğu şirketlerin hisselerini şişirdiği ve bu yolla milyarlarca dolarlık vurgun yaptığı ortaya çıkmıştı.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından şüpheli görülen 7 şirkete ait 131 yatırım fonunun tasfiyesine karar verilmişti. Karar sonrasında Borsa İstanbul'da yüzde 20'ye yaklaşan kayıp yaşanırken, yabancı yatırımcının da Türkiye piyasalarındaki ağırlığı günden güne erimeye başladı.
MERKEZ'DEN PİYASALARA 11 MİLYARLIK CAN SUYU
Öte yandan Borsa İstanbul'daki kayıpları sınırlamak için Türkiye Varlık Fonu (TVF) başta olmak üzere çeşitli araçlar ile BIST30 şirketlerine yönelik çok sayıda alım emri gerçekleştirilirken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın da fon krizinin ardından piyasalara arka kapı müdahalelerinde bulunduğu ortaya çıktı. Merkez Bankası'nın net rezervleri, krizin başlamasından bu yana 10 milyar doların üzerinde düşüş yaşadı.