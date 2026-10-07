Fon skandalı sonrası Türkiye'ye sırtını döndüler! Merkez Bankası'nın eski ismi açıkladı

Fon skandalının yarattığı yıkım dört bir yana yayılmaya devam ediyor.

SON 20 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski Başekonomisti Hakan Kara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yabancı yatırımcının skandal sonrası borsadaki durumunun değiştiğini duyurdu.

Kara, "Yabancıların tuttuğu devlet tahvili ve hisse senetleri, milli gelirimize oranla son 20 yılın en düşük seviyesinde" dedi.

BORSADA BÜYÜK VURGUN

Borsada sonların gerçek dışı işlemler ile paylarını elinde tuttuğu şirketlerin hisselerini şişirdiği ve bu yolla milyarlarca dolarlık vurgun yaptığı ortaya çıkmıştı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından şüpheli görülen 7 şirkete ait 131 yatırım fonunun tasfiyesine karar verilmişti. Karar sonrasında Borsa İstanbul'da yüzde 20'ye yaklaşan kayıp yaşanırken, yabancı yatırımcının da Türkiye piyasalarındaki ağırlığı günden güne erimeye başladı.

MERKEZ'DEN PİYASALARA 11 MİLYARLIK CAN SUYU

Öte yandan Borsa İstanbul'daki kayıpları sınırlamak için Türkiye Varlık Fonu (TVF) başta olmak üzere çeşitli araçlar ile BIST30 şirketlerine yönelik çok sayıda alım emri gerçekleştirilirken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın da fon krizinin ardından piyasalara arka kapı müdahalelerinde bulunduğu ortaya çıktı. Merkez Bankası'nın net rezervleri, krizin başlamasından bu yana 10 milyar doların üzerinde düşüş yaşadı.