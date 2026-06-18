Fed faiz kararı sonrası piyasalarda sert düşüş

New York borsasında işlem günü satış ağırlıklı bir seyir izledi. Dow Jones endeksi 500 puanı aşan bir düşüşle yüzde 0,98 azalarak 51.492,55 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 1,21 değer kaybıyla 7.420,10 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 1,34 düşüşle 26.021,66 puana indi. Fed'in faiz kararı ve projeksiyonları piyasaların yönünü belirleyen ana etken oldu.

FED'DEN FAİZ KARARI VE TAHMİNLER

Fed, yeni Başkan Kevin Warsh liderliğinde gerçekleştirilen ilk Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından politika faizini yüzde 3,5-3,75 aralığında beklenildiği gibi sabit bıraktı. Ancak toplantı sonrası yayımlanan projeksiyonlar, 18 FOMC üyesinden 9'unun bu yıl en az bir faiz artırımı öngördüğünü ortaya koydu. Politika metninde gelecekteki faiz indirimlerine yönelik ifadeler çıkarılırken, açıklamanın öncekilere göre belirgin şekilde kısaltıldığı görüldü.

WARSH'TAN FİYAT İSTİKRARI VURGUSU

Fed Başkanı Kevin Warsh, toplantı sonrası düzenlediği basın toplantısında enflasyonun yüzde 2 hedefinin "oldukça üzerinde" seyrettiğini belirterek, "Bu Komite fiyat istikrarını sağlayacak" dedi. Warsh, Komite'nin bu konuda "net ve hemfikir" olduğunu vurguladı. Ayrıca politika metninden ileriye dönük yönlendirmenin (forward guidance) çıkarıldığını, metnin daha sade hale getirildiğini aktardı. Analistler, Warsh başkanlığındaki ilk toplantının tonunun beklentilerden daha "şahin" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

PİYASALARDA TEPKİLER VE TRUMP'IN AÇIKLAMASI

Fed kararlarının ardından tahvil faizleri yükselirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,48 seviyesine çıktı. Makroekonomik veri tarafında ABD'de perakende satışlar mayısta aylık bazda yüzde 0,9 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Jeopolitik tarafta ise ABD Başkanı Donald Trump, İran ile sağlanan mutabakata ilişkin, "Hoşuma gitmezse, uygun şekilde davranmazlarsa başlarının tam ortasına bombaları bırakırız" açıklamasını yaptı.

(AA)