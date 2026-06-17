Piyasalarda bir yanda rekor diğer yanda düşüş

Wall Street'te haftanın işlem gününde dalgalı bir görünüm hakimdi. Dow Jones endeksi 300 puanı aşan bir yükselişle yüzde 0,64 oranında artarak 51.999,67 puana ulaştı ve kapanışta yeni bir rekor kırdı. Buna karşın S&P 500 endeksi yüzde 0,57 düşüşle 7.511,35 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 1,15 kayıpla 26.376,34 puana geriledi. Önceki seansta ABD-İran mutabakatı ve petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle yükseliş yaşanmıştı, ancak bu kez teknoloji hisselerindeki satış dalgası piyasaları olumsuz etkiledi.

TEKNOLOJİ HİSSELERİNDE SATIŞ DALGASI

Çip üreticilerinin öncülük ettiği teknoloji hisselerinde satışlar yoğunlaştı. Nvidia yüzde 2,37, Advanced Micro Devices (AMD) yüzde 7,3, Broadcom yüzde 4,37 ve Micron Technology yüzde 6,18 değer kaybetti.

PETROL VARİLİ 80 DOLARIN ALTINA İNDİ

Petrol fiyatlarındaki düşüş eğilimi devam ederken Brent petrolün varil fiyatı mart ayından bu yana ilk kez 80 dolar seviyesinin altına geriledi. Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 23.00 itibarıyla yüzde 4'ü aşan bir düşüşle 79,75 dolara kadar indi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 77 dolardan işlem gördü. Enerji maliyetlerindeki bu gerileme, enflasyonist baskıların hafifleyebileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi. Analistler, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin tam anlamıyla normale dönmesinin zaman alabileceğine ve ABD ile İran arasındaki mutabakata ilişkin belirsizliklerin sürdüğüne işaret etti.

FED TOPLANTISI YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Yatırımcıların odağında ABD Merkez Bankası'nın bugün başlayan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı yer alıyor. Kararların yarın açıklanacağı toplantı, Fed'in yeni Başkanı Kevin Warsh liderliğinde gerçekleştiriliyor. Politika faizinin yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit bırakılması beklenirken, Warsh'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalarda enflasyon, işgücü piyasası ve ekonomik görünüme dair değerlendirmeleri ile gelecek dönem para politikasına ilişkin ipuçları yakından izlenecek.

SPACEX'TE YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Tarihi halka arzıyla gündeme gelen SpaceX hisselerindeki yükseliş üçüncü işlem gününde de devam etti. Gün içinde yüzde 17'ye kadar tırmanan şirket hisseleri, gün sonunda kazançlarının bir kısmını geri verse de seansı yüzde 4,83 artışla tamamladı. Bu yükselişle birlikte SpaceX, piyasa değeri açısından gün içinde e-ticaret devi Amazon'u ve kısa süreliğine teknoloji devi Microsoft'u geride bıraktı. Gün sonunda piyasa değeri 2,6 trilyon dolar olarak hesaplanan SpaceX, dünyanın en değerli şirketleri sıralamasında altıncı basamağa yükseldi. Şirket ayrıca yapay zeka destekli kod editörü Cursor'un geliştiricisi Anysphere'i 60 milyar dolar değerleme üzerinden satın almak için anlaşmaya vardığını açıkladı.