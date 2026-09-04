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Halk TV Ekonomi Faiz beklentisi belli oldu!

Faiz beklentisi belli oldu!

AA Finans’ın anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu, Merkez Bankası’nın eylül ayında politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutmasını bekliyorum.

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Faiz beklentisi belli oldu!

AA Finans’ın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 10 Eylül Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik hazırladığı beklenti anketi sonuçlandı.

Toplam 25 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen ankete göre, uzmanların ağırlıklı görüşü faizlerin değişmeyeceği yönünde şekillendi.

24 EKONOMİST FAİZİN SABİT KALMASINI BEKLİYOR

Anket çalışmasına iştirak eden 24 ekonomist, politika faizinin yüzde 37 seviyesinde sabit bırakılacağını öngörürken, yalnızca 1 ekonomist faizin 100 baz puan indirilerek yüzde 36 seviyesine çekileceği tahmininde bulundu. Ekonomistlerin eylül ayı PPK kararına ilişkin medyan beklentisi yüzde 37 ile faizlerin sabit tutulacağı yönünde gerçekleşti.

YIL SONU BEKLENTİSİ YÜZDE 35 SEVİYESİNDE

Faiz beklentisi belli oldu! - Resim : 1

Ankete katılan uzmanların yıl sonu politika faizine yönelik medyan beklentisi ise yüzde 35 olarak hesaplandı. Temmuz ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında da politika faizine dokunulmamış ve oran yüzde 37'de sabit bırakılmıştı.

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Faiz Anket
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