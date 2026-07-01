Ev almak isteyenlere bir kötü haber daha! 'Evim sistemi' de değişti

Ev sahibi olmak için banka kredisi bulamayan ve "tasarruf finansman" (Evim sistemi) şirketlerine yönelen milyonlarca tüketiciye kötü haber Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan geldi.

Yeni düzenlemeyle birlikte sisteme girenlerin evlerine erken kavuşması için ödemeleri gereken peşinat oranı arttırıldı. Bekleme süresi de uzatıldı.

Yüksek banka maliyetlerinden kaçarak tasarruf finansmanı modeli üzerinden satın alma işlemi gerçekleştiren kitlelerin sayısı hızla artarken, sektörün işleyişine dair kritik kural değişikliklerine imza atıldı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), ödeme tutarlarına ve teslim sürelerine ilişkin hazırladığı yeni düzenlemeyi Finansal Kurumlar Birliği Başkanlığı'na ileterek yürürlüğe soktu.

ERKEN TESLİMAT İÇİN DAHA FAZLA ÖDEME ŞARTI

NTV'den Burak Taşçı'nın aktardığına göre devreye alınan yeni mevzuat doğrultusunda, sisteme katılanların ev ya da araçlarını erken teslim alabilmeleri için yerine getirmeleri gereken maddi yükümlülükler ağırlaştırıldı.

Daha önceki uygulamada yüzde 40 olarak belirlenen azami erken teslim oranı, BDDK'nın kararı neticesinde yüzde 45 seviyesine çıkarıldı. Bu değişiklikle beraber, tasarruf finansman sistemine dahil olan tüketiciler artık toplam tutarın yüzde 45'lik kısmını ödemeden erken teslimat hakkı kazanamayacak.

TESLİMAT SÜRELERİ UZADI, TAKSİTLERE KOTA GELDİ

Yeni düzenlemenin getirdiği bir diğer belirgin kısıtlama ise teslimat bekleme sürelerinde yaşandı. Şirketlerin uygulayabileceği en erken teslim süresi 150 günden 180 güne yükseltilerek teslimat takvimi ötelendi.

Ayrıca kurumlar tarafından müşteriler için hazırlanan finansman sözleşmelerindeki taksit dengelerine de yeni bir kota getirildi. Alınan karara göre; ödeme planlarında yer alan en düşük taksit tutarı (peşinat ödemesi kapsam dışında bırakılarak), en yüksek taksit tutarının üçte birinden daha az olacak şekilde hesaplanamayacak.