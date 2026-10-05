Eski MASAK Başkan Yardımcısı: 5 milyon fon mağduru var; temel ilke ana paranın verilmesi olmalı

Fon skandalında mağdurların 1 milyon liraya kadar paralarının verileceği söylendi. Ancak tarih henüz net değil. Ödemelerin nasıl şekillerde gerçekleşeceği de bilinmiyor.

Eski Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkan Yardımcısı Ramazan Başkan, fon skandalının tüm borsayı etkilemesi nedeniyle mağdurların 5 milyona yakın olduğunu savundu.

Cumhuriyet gazetesinden İklim Öngel'in sorularını yanıtlayan Başak, 1 milyona varan ödemenin önemli olduğuna işaret etti.

Yaşanan tahribattan geri dönüşün olmadığını dile getiren Başak, önceliğin küçük yatırımcıda olması gerektiğini "Bugün yapılacak en uygun çözüm ilk aşamada küçük yatırımcının ihtiyaçlarını karşılamasına imkan yaratmak. Temel ilke; kişilerin ana parasının verilmesi olmalı. Ana paradan ne kadar az zarar olursa bu büyük bir şans olur." sözleriyle açıkladı.

Küçük yatırımcının özellikle ödemelerini yapamamasın mağduriyeti büyüteceğini söyledi:

"Banka krizine gitmez ama bireysel yatırımcıların ödeme yapamaması reel sektörde sorun olur. Şirketler de paralarını alamayınca sorun büyür. O nedenle mağduriyetler dalga dalga yayılacak. "

İKTİDARDAKİ İSİMLERDEN Mİ DESTEK ALINDI?

Başak'a göre iktidardan ve hatta yargıdan destek alınmadan sistem bu denli büyüyemez. Başak, "Siyasi koruma olmadan bu iş yapılamaz. 2021’de TERA Yatırım ile ilgili “şaibeli işlem” gerekçesiyle düzenlenen iddianamede, “kirli para” tespiti yapılıyor. Ama aynı tarihte bu şirket, SPK’dan kapalı fon, 2022’de halka arz, 2023’te de yatırım bankası kurma izni alıyor. Banka kurma izni almak, o şirketin mali güç ve itibarının olduğunu gösterir. Bu şirket korunmasaydı bu önemli izinleri alamazdı." dedi.