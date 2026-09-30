Erdoğan’ın konuşmasının ardından DDK Başkanı’nın Borsa İstanbul’daki görevi sona erdi iddiası

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yatırım fonlarının incelenmesi için Devlet Denetleme Kurulu’nu (DDK) görevlendirmesinin ardından Borsa İstanbul’da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Serbestiyet’in haberine göre, DDK Başkanı Salih Tanrıkulu’nun, 2023 yılından bu yana görev yaptığı Borsa İstanbul Yönetim Kurulu’ndaki görevinin sona erdiği ve isminin yönetim kurulu listesinden çıkarıldığı iddia edildi.

Tanrıkulu’nun DDK Başkanlığı ile Borsa İstanbul’daki yönetim kurulu görevinin aynı kişide bulunması, denetim sürecinin başlamasının ardından tartışma konusu olmuştu.

“KİM KİMİ DENETLEYECEK?” ELEŞTİRİSİ

Erdoğan’ın DDK’yı yatırım fonlarıyla ilgili inceleme yapmak üzere görevlendirmesinin ardından, Tanrıkulu’nun Borsa İstanbul Yönetim Kurulu’ndaki görevi gündeme geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Tanrıkulu’nun aynı zamanda Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkan Vekili olduğuna dikkat çekerek, “Şimdi kim kimi denetleyecek?” ifadeleriyle durumu eleştirmişti.

Tanrıkulu’nun DDK Başkanlığı ile Borsa İstanbul yönetimindeki görevinin aynı kişide birleşmesi daha önce TBMM’de de gündeme getirilmişti.

DDK Başkanı Salih Tanrıkulu

ERDOĞAN DDK’YI GÖREVLENDİRMİŞTİ

Erdoğan, yatırım fonlarıyla ilgili inceleme sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili süreci koordine etmek amacıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturulduğunu ve ayrıca DDK’nın görevlendirildiğini açıkladı. Erdoğan’ın bu açıklamasının ardından Tanrıkulu’nun Borsa İstanbul Yönetim Kurulu üyeleri arasındaki ismi kaldırıldı.

TANRIKULU 2023'TEN BERİ GÖREV YAPIYORDU

Salih Tanrıkulu, 2023 yılından bu yana Borsa İstanbul Yönetim Kurulu’nda görev yapıyordu. Tanrıkulu, 7 Haziran 2024’te Erdoğan tarafından DDK Başkanlığına atanmasının ardından iki görevi birlikte yürütmeye devam etmişti.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Tanrıkulu’nun Borsa İstanbul’daki görevinden ayrılmasının gerekçesi ve ayrılık tarihi konusunda henüz kamuoyuna resmi bir açıklama yapılmadı.