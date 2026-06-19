Enpara'dan 'kesinti' açıklaması!



Enpara Bank bakım çalışması yapılacağı gerekçesiyle 5 saat boyunca bazı işlemlerde kesintiler olabileceğini açıkladı.

Banka tarafından yapılan açıklamaya göre 19 Haziran 2026 tarihi itibari ile saat 23:00 itibariyle başlayacak olan bakım çalışmasının , 20 Haziran saat 04:00’e kadar süreceği öngörülüyor.



Sistemlerde bakım çalışmaları olacağı gerekçesiyle yatırım işlemleri gerçekleştirilemeyecek. Optimizasyon maksadıyla gerçekleştirilecek olan planlı çalışma süresince yatırım işlemlerinde kısıtlamalar meydana gelecek.

Türkiye’nin ilk dijital bankası olarak kabul edilen Enpara tüm hizmetlerini internet ve mobil bankacılık üzerinden sunarak bankacılık sektöründe yeni bir dönemin kapısını araladı.

Uzun yıllar boyunca QNB Bank A.Ş bünyesinde faaliyet gösteren Enpara daha sonra banka tarafından alınan bir kararla bağımsız bir banka haline getirildi.