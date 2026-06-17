Fitch'ten Türkiye'ye kötü haber!

Fitch Ratings, Ortadoğu ve Türkiye bankacılık sektörü görünümlerini, ekonomik büyümede yaşanması beklenen yavaşlama dalgası gerekçesiyle "kötüleşen" seviyesine çekti.

Kuruluş tarafından yayımlanan resmi raporda, iktisadi büyüme hızının düşmesinin, bankaların elinde bulundurduğu varlık kalitesi ve karlılık rasyoları üzerinde ciddi bir baskı unsuru oluşturabileceğine dikkat çekildi. Buna karşılık Fitch, bankacılık sisteminin uluslararası piyasalara erişim kabiliyetinin ilk başta yapılan tahminlerden daha dayanıklı bir performans sergilediğini ve bu dirençli durumun önümüzdeki süreçte de devam etmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu ifade etti.

TÜRKİYE SİGORTA SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ

Fitch Ratings, finansal analiz raporunda sadece bankacılık sistemini değil, sigortacılık alanını da mercek altına aldı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda kuruluş, Suudi Arabistan'ın hayat dışı sigorta sektörü görünümünü "nötr" (etkisiz) seviyesinde belirlerken, Türkiye'nin hayat dışı sigorta sektörü görünümünü ise tıpkı bankacılıkta olduğu gibi "kötüleşen" kategorisine düşürdü.

KÜRESEL PİYASALARDA GÖRÜNÜM ALTÜST OLDU

Uluslararası kuruluş, dünyanın diğer gelişmekte olan bölgelerine yönelik saptamalarını da paylaştı:

Latin Amerika: Bölgedeki kamu maliyesi görünümünde bir değişim yaşanmadı. Birçok ülkenin elverişli makroekonomik başlangıç parametreleri, politika tamponları ve bazı spesifik durumlarda sahip oldukları dış ticaret avantajları sayesinde daha iyi bir finansal pozisyonda yer aldığı kaydedildi. Bu yasal ve iktisadi gerekçelerle bölgenin kamu maliyesi görünümü "nötr" pozisyonunda muhafaza edildi.

Brezilya ve Kolombiya: Fitch, bu iki ülkenin bankacılık sektörlerinin görünümünü, zayıflayan varlık kaliteleri ve tırmanan siyasi belirsizlik iklimi nedeniyle "kötüleşen" seviyesine revize etti. Ayrıca Latin Amerika genelindeki perakende sektörünün görünümü de faaliyet koşullarında gözlenen zayıflama dalgası sebebiyle "kötüleşen" olarak değiştirildi.

Doğu Avrupa: Yüksek jeopolitik risk faktörlerinin masada kalmaya devam ettiğini bildiren Fitch, bölgenin kamu maliyesi görünümünün "kötüleşen" seviyesinde kalmayı sürdürdüğünü ilan etti. Kuruluş, daha zayıf bir makroekonomik projeksiyon bulunması nedeniyle bölgedeki finans ve leasing (finansal kiralama) şirketleri sektörünün görünümünü de "kötüleşen" seviyesine indirdi.