Enflasyon rakamlarını gören memur, acilen seyyanen zam istedi

İktidarın ekonomi modelinde tüm 2026 senesi için hedef koyduğu enflasyon tahmini henüz ilk 5 ayda yerle bir oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre mayıs enflasyonu 1,71'e yıllık tüketici enflasyonu yüzde 32,61’e tırmanırken, milyonlarca memur ve emeklinin alım gücü tamamen eridi. Kamu çalışanlarının nisan ayından itibaren enflasyona yenildiğini vurgulayan Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), "Kayıplarımız arttı, sosyal maliyet büyüdü" diyerek iktidara acil seyyanen zam çağrısında bulundu.

Ocak-Mayıs dönemini kapsayan 5 aylık süreçte ise kümülatif enflasyon yükü yüzde 16,61 seviyesine ulaştı.

Bu sayısal gerçek, ilk 6 aylık dönem için kendilerine sadece yüzde 11’lik bir maaş artışı reva görülen kamu görevlileri ile emeklilerin temmuz ayı öncesinde çoktan büyük bir mali kayba uğradığını gösterdi.

Memur ve memur emeklileri için 5 aylık dönemde kesinleşen resmi zam oranı yüzde 12,40 seviyesinde kalırken, sendika cephesinden açıklama geldi.

MEMUR-SEN’DEN SERT ÇIKIŞ: KAYIPLARIMIZ BÜYÜDÜ

Memur-Sen, kamu çalışanlarının uğradığı finansal zararların telafi edilmesi amacıyla seyyanen zam talebini içeren bir basın açıklaması yayımladı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sabit gelirlilerin sırtına yıkılan kemer sıkma politikalarını eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"SEYYANEN ZAM KAÇINILMAZ OLMUŞTUR"

"Biz masada bu hedeflerin tutmayacağını, memur ve emeklisinin yüksek enflasyon altında ezileceğini, maaş ve ücretlerin enflasyon farkıyla gecikmeli olarak belirleneceğini ısrarla söyledik. 'Memur ve emekliler Temmuzda şu kadar zam alacak' yanlışı yerine 'Kamu görevlisi ve emeklisinin maaş/ücretleri Nisan ayından itibaren enflasyona yenildi.' gerçeğini merkeze alarak konuşmak ve gereğini yapmak gerekiyor."

TALEPLER NELER?

2021 Aralık ayından itibaren yıllık enflasyonun yüzde 30’un üzerinde seyrettiğini bildiren Yalçın şöyle devam etti:

"Sıkılaşma politikaları sabit gelirlinin ücretlerini eritiyor, alım gücünü azaltıyor fakat enflasyonu düşürmüyor. Kamu İşvereni; memuru enflasyona ezdirmek yerine Memur-Sen’i dinleyerek enflasyonu ezecek zam oranlarına imza atsaydı; bugün ne kamuda maaş ücret çarpıklığı ne de enflasyonun oluşturduğu kayıplar konuşulurdu. 7. Dönemdeki hatayı 8. Dönemde tekrar etmek; artık hata değildir. Tasarruf, kemer sıkmak ya da tutumlu olmak; olmayanı paylaşmada anlaşılır, olanı adaletsiz ve eşitsiz dağıtırken ne anlatılır ne de anlaşılır."

Yalçın şu talepleri sıraladı: