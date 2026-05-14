Enflasyon hedefi yükselince akıllara geldi: Dolara akın edilecek mi?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 2026 senesinin ikinci enflasyon raporunu ve haftalık bankacılık verilerini kamuoyuyla paylaştı.

Sunumda paylaşılan verilere göre, 2026 yıl sonu enflasyon öngörüsü yüzde 26 seviyesinde sabit tutulurken; 2027 yılı tahmini yüzde 15’e, 2028 yılı tahmini ise yüzde 9 seviyesine yukarı yönlü revize edildi.

YENİDEN DOLARA AKIN MI OLACAK?

Raporun sunulmasının ardından Merkez Bankası başkan yardımcıları, basın mensupları ve finans uzmanlarının sorularını cevapladı.

Özellikle Ağustos 2018 ve Mart 2025 tarihlerinde yaşanan ekonomik sarsıntılarda halkın altına ek olarak döviz mevduatlarına yöneldiği (dolarizasyon) hatırlatılarak, mevcut süreçteki durgunluğun sebebi soruldu.

TCMB Başkan Yardımcısı Hatice Karahan, döviz mevduatlarına olan talebin zayıf kalmasını "Türk Lirasına duyulan güven" olarak yorumladı.

Karahan konuya ilişkin, "Jeopolitik belirsiklerin arttığı son dönemde yabancı para mevduat tercihinin sınırlı olduğunu gördük. Bu bizim için TL'ye olan güvenin devam ettiğini gösterdi" açıklamasında bulundu.

MEVCUT PARA POLİTİKASI DOLARİZASYON RİSKİNİ ENGELLİYOR MU?

Hatice Karahan, halkın dövizden kaçışını mevcut faiz ve para politikası duruşuna bağladı. Türk Lirası bazlı yatırım araçlarının cazibesini koruyacağını ifade eden Karahan şunları söyledi:

"Burada kilit unsur mevcut para politikası duruşumuz. Bu para politikası duruşu sayesinde TL enstrümanları destekleyici yönde kalmaya devam edileceğini değerlendiriyoruz. Dolayısıyla burada dolarizasyon anlamında bir risk görmüyoruz"