Enflasyon hedefinde şiraze kaydı! Ekonomistler karamsar: Bu da tutmayacak!

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Enflasyon Raporu sunumunda 2026 için ara hedefin yüzde 16'dan yüzde 24'e yükseltildiğini açıkladı.

Karahan, Ortadoğuu'daki savaş nedeniyle yükselen fiyatlar ve belirsizlikleri gerekçe göstererek tahmin aralığı iletişimini kaldırma kararı aldıklarını da açıkladı.

Geçtiğimiz rapor döneminde yüzde 18 olarak açıklanan yıl sonu enflasyon tahminini 2026 için yüzde 26 olarak açıklandı. Enflasyon tahmini 2027 için ise yüzde 15 olarak açıkladı.

Merkez, bu dev sıçramaya Ortadoğu'daki savaşı gerekçe gösterdi.

Merkez Bankası'nın hedefinde yaşanan bu büyük değişikliği değerlendiren ekonomistlere göre tablo karanlık.

Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, yüzde 8'lik sıçramanın rakamsal muhasebesinin açıklanmadığını belirtti:

"Merkez Bankası enflasyon hedefini %16'dan %24'e, tahminini %18'den %26'e yükseltti. 8 puanlık revizyonun rakamsal muhasebesi sunumda yer almadı"

"MAALESEF BU DA TUTMAYACAK"

Kara daha sonra ise şu eleştirel paylaşımda bulundu:

"Enflasyon hedeflerinin daha gerçekçi yere çekilmesi önemli, fakat maalesef bu da tutmayacak."

Ekonomist Doçt. Dr. Oğuz Demir ise şunları yazdı:

"2026'da TCMB enflasyonu tahminini %16'dan %24'e yükseltmiş.

Bütün bu sıkıntıları boşa çekiyoruz. Faizle kaynak aktarımına tam gaz devam edecekler. Zaten onların da işine gelir!"

"ARA ZAM MECBURİ"

Halk TV programcısı Ekonomist İbrahim Kahveci ise bu hedefin açıklanması ile "ücretlere ara zammın mecburi" olduğunu söyledi.

Kahveci şunları keydetti:

"Hedef 16'dan 24'e çekildi Faiz indirimleri biter... çok sonraya kalır.

Reel faiz yüksek... Hedef bu kadar şaştı ise ücretlere ara zam mebur"

Ekonomim yazarı Alattin Aktaş ise şunları kaydetti: