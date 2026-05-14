Son dakika | Enflasyon raporu açıklanıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İstanbul Finans Merkezi Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen kritik toplantıda 2026 2. Enflasyon Raporu açıklanıyor.

TCMB Başkanı Fatih Karahan sunum gerçekleştiriyor:

Karahan, Ortadoğu'daki savaşa ve bağlı olarak enerji fiyatlarındaki yükselişe dikkat çekerek dünya genelinde ekonomilerin olumsuz etkilendiğini, büyüme hedeflerinin aşağı çekildiğini söyledi.

Gelişmelere bağlı olarak, gelişmiş ülkelerde faiz indirimlerinin ertelendiğini söyleyen Karahan, küresel ölçekte daha sıkı para politikalarının gerekebileceğini ifade etti.

Yurt içi gelişmelere ilişkin Karahan, küresel kota nedeniyle ihracatta gerileme olduğuna dikkat çekti. Sanayi üretimin son iki çeyrekte yatay izlediğini belirtti.

ENFLASYON HEDEFİ

Karahan Ortadoğu'daki gelişmelere bağlı olarak artan fiyatların enflasyonu yukarı yönlü etkilediğini söyledi. Şokların büyük olduğu bir dönemden geçildiğini ifade etti. Enflasyonu yukarı yönlü etkileyen bir diğer unsurun ise gıda fiyatlarının etkili olduğunu söyledi.

Karahan "Enflasyonun enflasyon eğilimi Nisan ayında tahmin aralığının üzerinde gerçekleşti." dedi.

TAHMİNLER ŞUBAT AYINDA YUKARI ÇEKİLMİŞTİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 12 Şubat tarihinde paylaştığı yılın ilk raporunda, 2026 sonuna ilişkin enflasyon öngörülerinde değişikliğe gitmişti.

Ekonomideki dalgalanmalar ve maliyet artışları nedeniyle daha önce yüzde 13 ile yüzde 19 aralığında öngörülen 2026 yıl sonu enflasyon tahmin aralığı, yüzde 15 ile yüzde 21 seviyesine yükseltilmişti. Kurum, söz konusu dönemde 2026 yılı için belirlediği yüzde 16'lık ara hedefi ise değiştirmeyerek yerinde tutmuştu.

PİYASALAR RAPORA KİLİTLENDİ

Sunumda bu tahminlerin korunup korunmayacağı veya daha da karamsar bir tabloya evrilip evrilmeyeceği yakından izleniyor.

Yurtiçinde piyasalar Merkez'in enflasyon tahminine kilitlenmiş durumda