Temmuz ayının sonuna yaklaşırken, emeklilerin aylıklarına yansıtılan enflasyon farkı ödenmeye başlandı. Düzenleme kapsamında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında yüzde 17,76 oranında bir artışa gidilirken, memur emeklileri yüzde 13,52'lik zam oranından faydalandı.

Öte yandan, en düşük emekli maaşı alan kitleler için TBMM gündeminde yer alan taban aylık düzenlemesinin yasalaşma süreci bekleniyor.

YENİ AYLIKLAR HESAPLARA GEÇİYOR

SSK emeklileri, zamlı maaşlarını 17 Temmuz tarihinden itibaren tahsil etmeye başladı. Tahsis numarasının son rakamı 9, 7, 5, 3, 1 ve 8 olan kişilerin yeni maaşları hesaplarına yatırıldı.

Bugün itibarıyla tahsis numarasının son hanesi 6 olan emeklilerin ödemeleri gerçekleştiriliyor. Maaş yatırma işlemleri, tahsis numarasının son hanesi baz alınarak 28 Temmuz tarihine kadar sürecek.

FARK ÖDEMELERİ İÇİN MECLİS BEKLENİYOR

Toplamda 5.1 milyon kişiyi etkileyen en düşük emekli maaşı düzenlemesi için TBMM'deki yasa yapım süreci devam ediyor. 'Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' adı altındaki torba yasanın ilk 7 maddesi onaylandı. Bu kapsamda, teklifin 3. maddesinde bulunan taban aylık düzenlemesi de TBMM Genel Kurul Görüşmelerinde kabul edilmiş oldu. Torba yasanın tümüne yönelik oylama ve resmi yasalaşma süreci ise halen tamamlanmadı. Meclis, ilgili torba yasayı karara bağlamak üzere bugün tekrar toplanacak.

Bu yasal süreç tamamlanmadığı için, yeni kök aylığı ile ek ödemesinin toplamı 20 bin liranın altında kalan emeklilere eski taban aylık tutarı olan 20 bin lira yatırılmaya devam ediliyor. Söz konusu zam farkları, yasanın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından hesaplara geçecek. Ay sonuna doğru netleşecek takvimle birlikte, ödenen tutarlar ile devlet tarafından karşılanacak olan yeni sınır 23 bin 552 TL arasındaki fark emeklilere yatırılacak.

MEMUR EMEKLİSİNE EN AZ 3 BİN 755 TL FARK

Uygulanan yüzde 13,52'lik temmuz zammı ile birlikte en düşük memur emeklisi maaşı 27 bin 772 liradan 31 bin 527 liraya yükseldi. Böylece en düşük maaşta 3 bin 755 liralık bir artış gerçekleşti. Bu hesaplamaya göre, 1 aylık zam farkı alacak olan emeklilere asgari 3 bin 755 lira tutarında ödeme yapılacak. 3 aylık zam farkı alacak kişilere ise en az 11 bin 265 lira yatırılacak.

SSK VE BAĞ-KUR MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ

SSK emeklileri için belirlenen ödeme günleri tahsis numarasının son rakamına göre şu şekilde sıralanıyor:

Son rakamı 9 olanlar: 17 Temmuz

7 olanlar: 18 Temmuz

5 olanlar: 19 Temmuz

3 olanlar: 20 Temmuz

1 olanlar: 21 Temmuz

8 olanlar: 22 Temmuz

6 olanlar: 23 Temmuz

4 olanlar: 24 Temmuz

2 olanlar: 25 Temmuz

0 olanlar: 26 Temmuz

Bağ-Kur (4B) emeklileri ise zamlı maaş ödemelerini 25-28 Temmuz tarihleri arasında alacak. Bu gruptaki emeklilerin ödemeleri de tahsis numarasına göre hesaplara geçirilecek.