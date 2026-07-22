TBMM'de en düşük emekli tartışması büyüdü: "Sistemi siz kurdunuz ve çöktü"

TBMM Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığının artırılmasını öngören kanun teklifinin görüşmeleri öncesinde sosyal güvenlik sistemi ve emekli aylıkları üzerinden AK Parti ile CHP arasında sert tartışma yaşandı.

AKP Artvin Milletvekili Faruk Çelik, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in sosyal güvenlik reformuna yönelik eleştirilerine yanıt vererek, 2008 yılında yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanun ile gerçekleştirilen sosyal güvenlik reformunun doğru bir adım olduğunu söyledi.

Sosyal güvenlik sistemindeki sorunların 1991 yılında emeklilikte yaş şartının kaldırılmasıyla başladığını savunan Çelik, 1999'daki düzenlemenin de sorunu çözemediğini belirtti. Reformun doğru olduğunu ifade eden Çelik, sistemde bazı düzenlemelere ihtiyaç bulunduğunu dile getirerek, "Sosyal güvenlik reformu doğru bir reformdur. Bu reformda yapılması gerekenler var. Bu reformu el birliğiyle atılması gereken adımları atmamız gerekiyor." dedi.

COVID-19 salgını, bölgesel savaşlar ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin ardından sosyal güvenlik sisteminde yeni yükler oluştuğunu söyleyen Çelik, taban aylık ve seyyanen zam gibi uygulamaların bu süreçte devreye alındığını kaydetti.

"EMEKLİLER TABAN MAAŞA MAHKUM EDİLDİ"

Çelik'in ardından söz alan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise sosyal güvenlik sisteminin mevcut tablosundan AKP iktidarını sorumlu tuttu.

"Bu ülkeyi siz yönetiyorsunuz, bu yasaları siz çıkarıyorsunuz, bu uygulamaları siz yapıyorsunuz. Siz ne zaman sorumluluk alacaksınız Sayın Bakan, ne zaman 'Bu işi biz yanlış yapmışız' diyeceksiniz?"

EYT düzenlemesine ilişkin de değerlendirmede bulunan Emir, "Evet, biz savunduk ama siz de getirdiniz. Seçimden önce onun rantını elde etmek için bütçeyi altüst eden sizsiniz. Biz yapsaydık EYT'lilere hakkını verirdik ama bütçeyi birilerine peşkeş çekmeyip EYT'lilere, emeklilere, prim ödeyenlere, emekli olmayı bekleyenlere harcardık" ifadelerini kullandı. Emir, konuşmasını, "Siz kurdunuz sistemi, sistem çöktü. Sizin kurduğunuz sistem çöktüyse, yanlışı siz yaptınız" sözleriyle tamamladı.

Eleştirilere yeniden kürsüye çıkarak yanıt veren Faruk Çelik ise sosyal güvenlik sisteminin çöktüğü yönündeki değerlendirmeyi reddetti.

"Sistem filan çökmüş değil arkadaşlar." diyen Çelik, çözümün 2000 yılı sonrası emeklileri de kapsayacak bir intibak yasasının çıkarılmasında olduğunu belirterek, "2000 öncesi emeklilerle ilgili intibak yasasını çıkardık; 2000 sonrasıyla ilgili de eğer intibak yasası çıkarsa hiçbir sorun kalmayacaktır." dedi.

MAHMUT TANAL URFA'YI MECLİS'TE UNUTTURMUYOR

Çelik'in konuşması sırasında CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın, "Urfa'yla ilgili niye konuşmadın? Urfa üzerine söz aldınız, elektrikle ilgili tek cümle söylemediniz" sözleri Genel Kurul'da kısa süreli gülüşmelere neden oldu. Çelik ise, "Vakit kalmadı yoksa söyleriz Urfa'yı" yanıtını verdi.