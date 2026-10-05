Emekliyi bekleyen kötü senaryo ortaya çıktı: En düşük emekli maaşı kaç lira olacak?

Yüksek enflasyon ortamında eriyen maaşlarıyla ayakta kalmaya çalışan milyonlarca emeklinin gözü Ocak 2027'de alacakları zamlı maaşta.

Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yılın 9. ayına ilişkin enflasyon verisini açıklayacak. Böylece emekli ve memurların Ocak 2027'de alacakları enflasyon farkı için 3 aylık veri tamamlanmış olacak.

Bugüne kadar açıklanan veriler, yıl sonu tahminleri ise 2026 yılı enflasyonu için bir tablo oluşturmuş durumda.

Eylül ayı enflasyonunun açıklanmasına kısa süre kala, Habertürk TV'de konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı (SGK) Murat Bal, milyonlarca kişinin gözünü çevirdiği 2027 Ocak ayındaki maaş artışlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bal, piyasanın yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 29'un biraz üzerinde ve yüzde 30'a yakın gerçekleşebileceğini söyledi.

Murat Bal, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (Bağ-Kur) emeklilerinin alacağı zam oranının gerçekleşecek enflasyona göre şekilleneceğini, memur ve memur emeklilerinde ise hesaplamanın farklı yapılacağını belirtti.

Bal'ın değerlendirmesine göre Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur emeklileri için yıl sonunda yüzde 28-30 arasında bir enflasyon oluşması halinde yüzde 8,5 ile 11 arasında bir artış söz konusu olabilir.

Memur ve memur emeklileri için ise toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 5'lik artışın yanı sıra enflasyon farkının da devreye girmesi bekleniyor. Bal, bu grupta farkın yaklaşık yüzde 6,5-7 seviyesinde oluşabileceği öngörüsünde bulundu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI

Programda en düşük emekli maaşının geleceği de ele alındı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, mevcut uygulamanın devam edip etmeyeceğinin belirleyici olacağını söyledi ve şunları ekledi:

"Uygulama devam etmezse, en düşük emekli maaşı alan herkes kök maaşına döner. Bu sefer 2026 sonunda zam alamayan emeklilerimiz bile olabilir. Maaşı düşen emeklilerimiz bile olabilir. Öncelikli olarak en düşük emekli maaşının devam edebilmesi için bir kanun çıkması gerekiyor. Eğer bu kanun çıkarsa yani devam edeceğini öngörerek konuşuyorum o zaman 25.600- 26.000 seviyesinde bir rakam oluşacak gibi gözüküyor; en düşük emekli maaşı için."

Yüksek enflasyon ortamında düzeltme refah payı beklentisine dikkati çeken bal şöyle devam etti:

"Burada emeklilerimizin aslında asıl beklentisi 'Bize bir iyileştirme zammı olur mu? Refah payı uygulaması gelecek mi?' şeklinde. Ben bu dönem beklemiyorum."

Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, 2026 sonundaki zam döneminde böyle bir artış beklemediğini, ancak 2027'den itibaren farklı bir tablonun ortaya çıkabileceğini söyledi.

ASGARİ ÜCRETTE GÖZLER YIL SONU GÖRÜŞMELERİNDE

Programda asgari ücret de gündeme geldi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, geçen yıl yapılan artışta gerçekleşen enflasyon yerine beklenen enflasyonun dikkate alındığını hatırlatarak, benzer bir yöntemin bu yıl da uygulanabileceğini belirtti. Bal ayrıca asgari ücret görüşmelerinde işçi tarafının temsilinin de gündemin önemli başlıklarından biri olacağını söyledi.

Öte yandan Bal, bölgesinde devam eden savaşların ve 100 doların üzerinde seyreden Brent petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki baskıyı artırdığını ifade etti. Akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin birçok kaleme doğrudan yansıdığını belirten Bal, bu gelişmeler nedeniyle daha önce yüzde 25'in altında beklenen yıl sonu enflasyon tahminlerinin de değiştiğini dile getirdi.