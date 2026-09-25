AYM önünde canına kıyan emeklinin son sözleri: Torunum oldu, altın takamadım

Ankara'da emeklilerin Anayasa Mahkemesi (AYM) önünde düzenlediği eylem sırasında emekli bir iki çocuk babası emekli polis memuru Ali Şekeroğlu, "Emekliyim. Geçinemiyorum. Gelinim işsiz, damadım işsiz" dedikten sonra intihar etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan emekli polis, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşama veda etti. Yaşananların ardından emekliler, protesto ve basın açıklamasını tamamlamama kararı aldı.

soL'a konuşan görgü tanığı bir emekli patlama sesini duyunca ilk başta anlam veremediğini belirterek, "Sesin geldiği yerle aramızda en fazla beş veya altı metre mesafe vardı. Balon falan gibi bir şey patladı sandım. Meğer silah sesiymiş" dedi.

"UZUN SÜRE MÜDAHALE EDİLMEDİ"

Görgü tanığı, polis sayısının oldukça fazla olduğunu ancak intihar girişiminde bulunan emekliye uzun süre müdahale edilmediğini aktardı. "Sadece o da değil, eylem hemen Anayasa Mahkemesi'nin karşısındaki Ahlatlıbel tesislerinin önündeydi. Yani hızlıca AYM yerleşkesinden ambulans çıkartabilirlerdi. Ama ambulans da uzun süre gelmedi" diye ekledi.

SON SÖZLERİ "TORUNUM" OLDU

İntihar eden emeklinin arkadaşlarını ve yakınlarını alanda aradıklarını, fakat bulamadıklarını aktaran görgü tanığı, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Emeklilerin durumu ortada. Yaşam standartlarımız her geçen gün azalıyor. Doğruluğunu bilmiyorum ama eylemdeki birisi söyledi, intihar girişiminde bulunmadan önce birileriyle konuşurken, 'Torunum oldu, ona altın takamadım' demiş. Bu söz bile emeklinin halini, yaşadıklarını anlatmaya yetiyor" (soL)