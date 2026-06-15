Emeklilikte 'en büyük hata' dedi, ömür boyu düşük maaş tehlikesini açıkladı

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilik planı yapan milyonlarca vatandaşı çok kritik bir "hesaplama hatası" konusunda uyardı. "Son 2520 gün" kuralını bilmeyenler, yıllarca SSK'lı çalışıp sırf son yıllardaki hamleleri yüzünden Bağ-Kur'dan daha düşük maaşla emekli olmak zorunda kalabilir!

Türkiye'de emeklilik denilince herkesin aklına ilk olarak "Yaşım tutuyor mu?", "Prim günüm bitti mi?" ya da "EYT'li miyim?" soruları geliyor. Ancak Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Dünya gazetesindeki köşesinde ezber bozan bir uyarıda bulundu. Erdursun'a göre; emeklilik planlamasında yapılan en büyük hata, hangi statüden (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) emekli olunacağının hesaba katılmaması.

Özellikle 1 Ekim 2008 tarihinden önce ilk kez sigortalı olan milyonlarca kişiyi ve EYT'lileri çok yakından ilgilendiren "Son 2520 gün kuralı", farkında olmadan binlerce kişinin mağdur olmasına yol açıyor.

SON 2520 KURALI NEDİR?

Eğer bir çalışanın hayatı boyunca birden fazla sigorta statüsü (4/A SSK, 4/B Bağ-Kur, 4/C Emekli Sandığı) varsa, SGK kişinin emekli olacağı statüyü belirlerken geriye dönük son 2520 günlük (yaklaşık 7 yıl) fiili hizmet süresine bakıyor.

Bu son 7 yıllık prim ödemesinde, hangi statü daha fazlaysa (yani 1261 gün ve yukarısı hangi statüdeyse) kişi o kurallarla emekli ediliyor.

"Büyük Risk Burada Başlıyor" diyen Erdursun yıllarca SSK'lı olarak yüksek prim ödeyen ve emekliliğine az bir süre kala "Kendi işimi kurayım" diyerek dükkan açan, şirket ortağı olan ya da isteğe bağlı prim ödeyen bir kişinin, son 7 yılın yarısından fazlasını Bağ-Kur'lu geçirmesinin riskini şöyle açıkladı: Bir anda SSK haklarını kaybediyor ve daha zor şartları olan Bağ-Kur statüsüne çakılıyor!

EYT'LİLER DE BU TUZAKTAN MUAF DEĞİL!

Halk arasında "Ben zaten EYT'liyim, yaş şartım kalktı, bana bir şey olmaz" algısının tamamen yanlış olduğunu belirten Özgür Erdursun, hizmet birleştirme kurallarının EYT'liler için de aynen geçerli olduğunu vurguladı.

EYT'li bir sigortalı da son yıllarda yaptığı statü değişiklikleri nedeniyle hiç beklemediği, daha düşük maaşlı bir statüden emekli olmak riskiyle karşı karşıya.

"ŞARTLARI TAMAMLAYIP FARKLI STATÜYE GEÇENLER İÇİN DAVA YOLU AÇIK"

Erdursun, primini bir statüde tamamen bitirip ardından zorunlu olarak statü değiştirenler için ise umut verici bir hukuki detay paylaştı.

Örneğin:

Bir devlet memuru Emekli Sandığı kapsamında 9000 gününü eksiksiz tamamladı. Sonra memuriyetten ayrılıp özel sektöre geçti ve 1260 günden fazla SSK veya Bağ-Kur primi ödedi.

Normal şartlarda SGK bu kişiyi son statüsünden emekli etmek istiyor. Ancak yargı kararları, şartları daha önce eksiksiz tamamlayan kişilerin dava açarak hak kazandıkları ilk statüden emekli olabileceğini gösteriyor.

KRİTİK UYARI: BU 5 ADIMI ATARKEN BİR DAHA DÜŞÜNÜN!

Özgür Erdursun, "Emeklilik planlaması son birkaç yılda yapılmaz, yıllar öncesinden tasarlanmalıdır" diyerek şu kritik dönemeçlerde olanları uyardı:

Şirket ortaklığına girerken veya kendi adına iş yeri açarken,

Memuriyetten istifa edip özel sektöre geçerken,

İsteğe bağlı sigorta primi yatırmaya başlarken,

Askerlik veya doğum borçlanması yaparken,

Prim gününü doldurduğu halde gereksiz yere prim ödemeye devam ederken mutlaka bir uzmana danışın.

Bazen fazladan ödenen birkaç aylık prim, yılların emeğini çöpe atabilir.